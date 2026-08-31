Sem dar prazos, Trump diz que acordo com a Venezuela vai reduzir preço da gasolina
O acordo com a Venezuela garante aos EUA o controle majoritário sobre mais de 65 bilhões de barris de reservas comprovadas de petróleo do país
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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconheceu que "pode demorar um pouco" até que seu novo acordo petrolífero com a Venezuela tenha algum impacto sobre os preços da gasolina.
Anteriormente, ele havia afirmado que os americanos teriam preços mais baixos como resultado do acordo, que surge em um momento em que a guerra com o Irã pressiona os preços do petróleo.
"No fim das contas, os preços vão cair", disse ele a repórteres no Salão Oval nesta segunda-feira, 31. "Agora, será que isso vai acontecer antes das eleições? Não posso dizer isso."
Questionado sobre analistas que afirmam que pode levar anos para se ver qualquer impacto, Trump disse que "isso vai acontecer rápido". "Se forem dois anos, sabe, isso é um período curto", disse ele.
Na última sexta-feira, 28, Trump anunciou um acordo com a Venezuela para garantir aos EUA o controle majoritário sobre mais de 65 bilhões de barris de reservas comprovadas de petróleo do país.
Segundo a publicação de Trump em sua rede social, a medida mais do que duplica as reservas de petróleo dos Estados Unidos, aumenta significativamente a oferta no país e deve reduzir substancialmente os preços da gasolina para os americanos nos próximos anos.
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"O maior acordo de petróleo da história mundial", disse Trump na Truth Social. Segundo ele, o acordo, feito em parceria com empresas privadas, ajudará a colocar a Venezuela no caminho de "enorme sucesso e grande prosperidade". A transação, acrescentou fortalecerá a relação, que já está em crescimento, entre a Venezuela e os Estados Unidos.
A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmou neste sábado, 29, que o país manterá a propriedade e a soberania sobre suas reservas.
"Venezuela conserva a propriedade e a soberania sobre seus recursos", declarou Rodríguez em pronunciamento transmitido pela televisão estatal.