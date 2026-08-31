Número de mortos no Nepal devido à devastadora enchente na fronteira com a China sobe para mais de 900
Até o momento, 10.451 pessoas foram resgatadas, incluindo 252 que foram transportadas por via aérea após o registro do desastre na última semana
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As autoridades do Nepal elevaram nesta segunda-feira para cerca de 900 o número de mortos em decorrência da devastadora enchente registrada na semana passada no norte do país, em uma região localizada na fronteira com a China, um evento que também deixou mais de 4.200 desaparecidos em território nepalês.
A Autoridade Nacional para a Redução e Gestão de Riscos de Desastres (NDRRMA, na sigla em inglês) informou, em um comunicado publicado nas redes sociais, que até o momento foram confirmadas 903 mortes e 267 feridos, além de 4.247 desaparecidos.
Assim, a autoridade especificou que, entre o número de desaparecidos - que no domingo era de cerca de 2.500 -, estão 592 estrangeiros, ao mesmo tempo em que informou que, até o momento, 10.451 pessoas foram resgatadas, incluindo 252 que foram transportadas por via aérea após o desastre.
A esses números somam-se pelo menos 16 mortos e cerca de 550 desaparecidos em território chinês - entre eles, 261 cidadãos estrangeiros -, conforme indicaram as autoridades do gigante asiático, bem como três corpos recuperados na Índia.
Um especialista do Ministério de Recursos Naturais da China destacou na sexta-feira que o desastre foi uma cadeia de eventos que começou com uma avalanche de gelo em grande altitude e evoluiu até se tornar um fluxo de detritos em alta velocidade antes de atingir as instalações fronteiriças em Gyirong, descartando a possibilidade de transbordamento de um lago glacial.
Por sua vez, Benjamin Mirus, pesquisador do Centro de Ciências de Riscos Geológicos (GHSC), afirmou em declarações à Europa Press que tais conclusões "são semelhantes" às obtidas pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que determinou que o "colapso da geleira" ocorreu no Parque Nacional de Langtang, no Nepal, próximo à fronteira comum.