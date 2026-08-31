EUA atacam forças do Irã no Estreito de Ormuz e elevam tensão na região

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Operação americana contra forças iranianas foi seguida por novos ataques e ameaças de retaliação, enquanto tensões sobre o Estreito de Ormuz aumentam

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O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) informou neste domingo (30) que as forças americanas realizaram uma "ação limitada e precisa" contra equipes da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã que estariam espalhando minas pelo Estreito de Ormuz, em uma "ameaça iminente" à navegação na passagem marítima.

"O Irã criou a ameaça e o exército dos EUA a eliminou para proteger marinheiros civis, o transporte comercial e o livre fluxo do comércio global", disse o Centcom, em publicação no X. O órgão ainda rejeitou a alegação do Irã de que a iniciativa teria sido um "ato de agressão".

Trump afirma que Ilha de Kharg está sendo atingida

Já o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou na noite deste domingo que a Ilha de Kharg, no Irã, está "sendo reduzida a pedaços", em publicação na rede Truth Social.

A ilha é um dos principais terminais de exportação de petróleo do Irã e um dos ativos mais estratégicos do setor energético do país. Trump também publicou um vídeo que retrataria a ofensiva, mas o material parece ter sido gerado por inteligência artificial.

Irã ameaça responder a novas ofensivas americanas

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores do Irã alertou que as Forças Armadas do país "não hesitarão" em exercer o "direito inerente de legítima defesa" e afirmou que responderão "decisivamente" a qualquer agressão militar dos Estados Unidos da forma que considerarem adequada, em comunicado publicado nesta segunda-feira, 31.

A ameaça acontece após os Estados Unidos atacarem partes da Ilha de Larak, o que Teerã diz ser uma violação da soberania nacional e da integridade territorial. Em resposta, o Irã realizou "golpes defensivos e contundentes" contra as bases militares americanas localizadas na Jordânia.

"É evidente que a responsabilidade total pelas consequências das novas ações agressivas dos Estados Unidos, bem como pela continuidade do bloqueio marítimo e da guerra econômica contra o Irã, recai sobre o regime americano e todas as partes que, de qualquer forma, sejam cúmplices e participem na preparação e execução das ações ilegais e violadoras dos Estados Unidos", diz o comunicado.

Guarda Revolucionária diz ter derrubado drone dos EUA

A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã afirmou ainda ter derrubado um drone americano MQ-9 sobre o Estreito de Ormuz, no Golfo Pérsico, e indicou ter lançado uma ofensiva contra a base aérea de Al Minhad, nos Emirados Árabes Unidos.

O grupo disse também que um superpetroleiro que violava as normas de navegação pegou fogo após ser atingido por duas minas marítimas no Estreito de Ormuz.

Emirados Árabes Unidos relatam interceptação de drone iraniano

O Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos disse ter reagido um drone vindo do Irã, em comunicado publicado nesta segunda-feira, 31'. As Forças Armadas do país permanecem "em alto estado de prontidão" para enfrentar quaisquer ameaças potenciais, informou a pasta.

"A Força Aérea dos Emirados Árabes Unidos reagiu a um VANT Veículo Aéreo Não Tripulado detectado sobre as águas territoriais do país, vindo do Irã", diz o comunicado.

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