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Ucrânia: ataque russo deixa 38 mortos na incursão mais letal da guerra neste ano

Equipes de emergência seguem trabalhando na região para controlar focos residuais de incêndio, além de identificar e neutralizar possíveis explosivos

Por Estadão Conteúdo Publicado em 30/08/2026 às 10:20
Bombardeio aéreo russo atinge a Ucrânia (Imagem de arquivo)
Bombardeio aéreo russo atinge a Ucrânia (Imagem de arquivo) - KATERYNA KLOCHKO/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

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O número de mortos em um ataque russo contra um armazém a oeste de Kiev subiu para 38. Trata-se do ataque mais letal da guerra na Ucrânia neste ano. Quatro pessoas continuam desaparecidas, segundo o presidente Volodymyr Zelenskyy em publicação nas redes sociais neste domingo.

Equipes de emergência seguem trabalhando na região do armazém para controlar focos residuais de incêndio, além de identificar e neutralizar possíveis dispositivos explosivos no local. Vinte pessoas ficaram feridas, incluindo duas crianças.

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O Ministério da Defesa da Rússia afirmou neste domingo que se prepara para realizar "ataques maciços' contra a infraestrutura energética da Ucrânia. A declaração ocorre após uma campanha de drones ucranianos contra uma varejista russa conhecida como a "Amazon da Rússia" e contra instalações do setor de petróleo e gás do país. Segundo Kiev, os ataques têm como alvo setores que financiam e sustentam a invasão russa da Ucrânia.

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O ministério russo classificou os ataques planejados como uma resposta aos "ataques contínuos de Kiev contra a infraestrutura civil e o setor de combustível e energia da Rússia".

Além do ataque ao armazém, outro ataque de drones russos atingiu Kiev na noite de sábado e deixou pelo menos três pessoas feridas. Os alertas de ataque aéreo permaneceram ativos ao longo do domingo.

 

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