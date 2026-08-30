fechar
Mundo | Notícia

Suíça: Tiroteio em rave deixa um morto e cinco feridos

Uma mulher de 22 anos morreu devido aos ferimentos no local. Quatro homens e uma mulher, com idades entre 24 e 27 anos, foram levados ao hospital

Por Estadão Conteúdo Publicado em 30/08/2026 às 9:18
Su&iacute;&ccedil;a vive cenas de viol&ecirc;ncia. Na foto, moradores acendem velas em homenagem &agrave;s v&iacute;timas de inc&ecirc;ndio que aconteceu este ano
Suíça vive cenas de violência. Na foto, moradores acendem velas em homenagem às vítimas de incêndio que aconteceu este ano - ANTONIO CALANNI/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Um tiroteio em uma rave no norte da Suíça deixou um morto e cinco feridos na madrugada de domingo, informou a polícia local e meios de comunicação. O incidente ocorreu em Aarau, a capital do cantão de Argóvia, a 46 quilômetros a oeste de Zurique, indicou a polícia.

As informações são de que o agressor continua foragido. "A busca pelo perpetrador continua", escreveu a polícia suíça no X. "Os possíveis motivos e as circunstâncias exatas do crime ainda não estão claros.

Uma mulher de 22 anos morreu devido aos ferimentos no local, informou a força pública local. Quatro homens e uma mulher, com idades entre 24 e 27 anos, foram levados ao hospital com ferimentos que variavam de leves a graves.

O jornal suíço Blick informou que os participantes da rave pensaram que eram fogos de artifício até que alguém gritou "todos no chão". O tiroteio ocorreu logo após o término da rave.

Aarau tem cerca de 22.300 habitantes. Está a cerca de 30 quilômetros ao sul da fronteira alemã.

 

Leia também

Brasil x México ao vivo: onde assistir, horário e detalhes pelas eliminatórias da Copa do Mundo de Basquete de 2027
Copa do Mundo de Basquete

Brasil x México ao vivo: onde assistir, horário e detalhes pelas eliminatórias da Copa do Mundo de Basquete de 2027
Brasil x República Dominicana ao vivo: onde assistir, horário e detalhes pelas eliminatórias da Copa do Mundo de Basquete de 2027
Copa do Mundo de Basquete

Brasil x República Dominicana ao vivo: onde assistir, horário e detalhes pelas eliminatórias da Copa do Mundo de Basquete de 2027

Compartilhe

Tags

Imagem de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

estadaoconteudo@estadao.com

O Estadão Conteúdo é uma agência de notícias que pertence ao grupo O Estado de S. Paulo, fornecendo notícias, análises, colunas, cotações, entre outros conteúdos para veículos de imprensa de todo o Brasil.