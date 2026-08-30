Nepal alerta para possíveis novas inundações enquanto comunidades lutam contra a devastação

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Inundações catastróficas na quarta-feira (26/8) mataram pelo menos 760 pessoas e deixaram mais de 3.000 desaparecidas no Nepal e no Tibete

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As autoridades do Nepal alertaram para a possibilidade de novas inundações neste domingo, 30/8, e pediram que os moradores dos distritos afetados permaneçam em alto alerta, após o aumento do nível da água no rio Bhotekoshi.

Avisos de alerta de inundação foram enviados para os telefones das pessoas no início do domingo, enquanto equipes de resgate trabalhavam para desobstruir uma das principais rodovias que liga Catmandu a uma das áreas mais atingidas pelas inundações catastróficas de quarta-feira, que mataram pelo menos 760 pessoas e deixaram mais de 3.000 desaparecidas no Nepal e no Tibete.

Em Dhading, uma das regiões mais atingidas no Nepal, alguns moradores começaram a retornar para suas casas destruídas para ver o que poderia ser salvo.

Moradores sentavam-se em casas com paredes arrastadas pelas águas, retirando com pás uma lama espessa e entulhos de varandas ou armações de janelas. Outros vasculhavam o chão em busca de itens que pudessem retirar da lama e lavar. Um homem voltou para buscar suas galinhas, que encontrou vivas; ele as amarrou e as colocou na cabine de sua caminhonete.

"Tudo acabou. Não sobrou nada. Nem mesmo nossa casa", disse Sharmila Tamang, moradora de Dhading que tentava resgatar pertences de sua casa, à Associated Press.

Em uma usina de energia que foi gravemente danificada pelas enchentes, trabalhadores começaram a inspecionar as instalações no domingo para avaliar a destruição. A usina atende a mais de 20.000 pessoas em quatro distritos.

Buscas por abrigos e corpos seguem

Equipes de resgate instalaram uma linha de cabo para buscar sobreviventes - NIRANJAN SHRESTHA/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO

Na cidade de Galchhi, um grupo de moradores buscou abrigo em um ponto mais alto em uma ponte próxima e observou o rio. Alguns apontavam para rochas enormes arrastadas rio abaixo durante as primeiras inundações, enquanto outros que estavam em uma ponte eram alertados a sair com apitos.

Ao longo do rio, casas, veículos e tratores agrícolas podiam ser vistos sobressaindo do espesso sedimento marrom acinzentado que envolveu vilarejos inteiros nas áreas mais afetadas. Partes de terraços de cultivo de arroz ao longo da margem do rio desabaram na água após serem atingidas por deslizamentos de terra.

A agência de desastres do Nepal informou no domingo que o número de mortos subiu para 752, com 2.502 desaparecidos, enquanto as autoridades chinesas relataram 16 mortes e 546 desaparecidos do lado chinês da fronteira.

Entre os desaparecidos estão centenas de pessoas de mais de uma dúzia de países que estavam na região a trabalho, visitando as montanhas ou em peregrinação a um pico sagrado. No domingo, a mídia estatal chinesa informou que 261 estrangeiros estavam desaparecidos no Tibete, incluindo mais de cem nepaleses e pessoas de outras partes do mundo.

Moradores recebem alertas constantes de inundação

Os alertas mais recentes vieram depois que autoridades chinesas informaram aos nepalesas sobre o aumento do fluxo de água rio acima, de acordo com Dharam Raj Uprety, diretor-executivo da Autoridade Nacional de Redução e Gestão de Riscos de Desastres do Nepal.

Mas os moradores dos vilarejos afetados pelas enchentes disseram que estavam tendo dificuldades para entender os alarmes quase constantes que recebem desde as inundações iniciais.

"Às vezes, dizem que uma inundação está chegando, e então temos que correr novamente para um lugar mais alto, mesmo à noite. Também está chovendo", disse Govind Shreshta, um morador. "Está sendo muito difícil para mim. Tenho um pai de 72 anos e uma mãe de 70 anos. Preciso carregá-los e estou exausto. Está sendo assim para aqueles que ainda estão vivos."

Pontes grandes de concreto e pontes menores foram destruídas, deixando as comunidades do outro lado do rio com acesso reduzido.

"Quem está lá, agora está preso lá. Quem está aqui, está preso aqui. Vai ser muito difícil", disse Sattan Singh Tamang, de 47 anos, que trabalhava perto de uma ponte quando as enchentes de quarta-feira chegaram.

As enchentes relâmpago de quarta-feira começaram após o colapso de uma geleira no alto da região do Himalaia. Cientistas que estudaram imagens de satélite disseram que a rocha matriz abaixo de uma geleira no alto da região do Himalaia colapsou, levando parte da geleira junto. A queda de rochas foi tão extrema que registrou uma magnitude de 5,2.

Casas e estabelecimentos comerciais que permaneceram intactos após a inundação continuavam sem eletricidade no domingo, com postes e fios de energia contorcidos e emaranhados na lama.

A rodovia Prithivi é uma rota de suprimento crucial para alimentos, combustível e outros bens que entram em Catmandu vindos de outras partes do país. Embora a maior parte da rodovia esteja operacional, outros trechos ainda enfrentam desafios de reparo.

O primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, disse no domingo que seu país enviará uma equipe especializada em busca e resgate em desastres ao Nepal para auxiliar nos esforços de socorro e ajudar a evacuar os malaios afetados pelo desastre.

A Malásia também prometeu US$ 1 milhão em ajuda financeira ao Nepal, disse ele em um comunicado.



