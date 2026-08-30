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Maduro divulga fotos da prisão e afirma estar "firme": "Venezuela renascerá"

Detido nos EUA desde janeiro, venezuelano compartilhou imagens com familiares e apoiadores e afirmou que segue "forte, sereno e confiante"

Por JC Publicado em 30/08/2026 às 16:18
Perfil oficial de Nicolás Maduro compartilhou fotos do ex-presidente venezuelano na prisão, em Nova York
Perfil oficial de Nicolás Maduro compartilhou fotos do ex-presidente venezuelano na prisão, em Nova York - Reprodução X/@NicolasMaduro

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O perfil oficial de Nicolás Maduro no X e no Telegram divulgou, neste domingo (30), fotografias do ex-presidente venezuelano durante sua detenção em Nova York, nos Estados Unidos. As imagens, feitas em 25 de junho, mostram Maduro sorrindo e usando o uniforme da prisão.

A publicação foi acompanhada de uma mensagem atribuída a ele, apresentada como um “pequeno presente de amor e esperança”.

Na mensagem, ele afirma que decidiu compartilhar as imagens com “todos os meus netos e netas, aos meninos e meninas, e a toda a gente nobre que nos ama”.

“Quero que saibam que estamos firmes”, escreveu o presidente deposto, agradecendo também “por cada palavra, por cada gesto, por cada bênção” e pelas manifestações de solidariedade recebidas durante o período de detenção.

Maduro reproduz um trecho atribuído ao apóstolo Paulo e, em seguida, afirma: "Continuaremos fortes, serenos e confiantes: Deus está conosco. Deus proverá. A Venezuela renascerá".

Maduro e sua esposa, Cilia Flores, foram capturados por forças dos Estados Unidos em 3 de janeiro deste ano, durante uma operação militar americana em Caracas. Após a captura, os dois foram levados para Nova York e permanecem detidos no Centro de Detenção Metropolitano do Brooklyn. O julgamento está previsto para junho de 2027.

O venezuelano é acusado pelo governo americano de conspiração para o narcoterrorismo e para importação de cocaína, além de posse e conspiração para possuir metralhadoras e dispositivos explosivos. Se condenado, ele pode enfrentar prisão perpétua.

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