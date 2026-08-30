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Líder supremo do Irã pede união muçulmana contra EUA e Israel

Aiatolá Mojtaba Khamenei afirmou que unidade entre os muçulmanos deve orientar a forma como países da região lidam com aliados e adversários

Por Estadão Conteúdo Publicado em 30/08/2026 às 15:10
Em mensagens publicadas nas redes sociais, Mojtaba Khamenei afirmou que os Estados Unidos e Israel s&atilde;o &quot;inimigos jurados&quot; da unidade isl&acirc;mica
Em mensagens publicadas nas redes sociais, Mojtaba Khamenei afirmou que os Estados Unidos e Israel são "inimigos jurados" da unidade islâmica - Reprodução

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O líder supremo do Irã, aiatolá Mojtaba Khamenei, pediu aos países muçulmanos que se unam contra Israel e os Estados Unidos para que "conheçam o seu verdadeiro inimigo".

Em mensagens publicadas em sua conta oficial no X neste domingo (30), Khamenei afirmou que a unidade entre os muçulmanos é fundamental para a construção de uma civilização islâmica e deve orientar a forma como os países da região lidam com aliados e adversários.

Segundo o líder iraniano, evitar divisões e fortalecer a cooperação entre os muçulmanos está entre as principais lições do Islã.

O líder também afirmou que os Estados Unidos e Israel são "inimigos jurados" da unidade islâmica e que a solução para os problemas da comunidade muçulmana passa pela manutenção da amizade, da cooperação e da busca pelo bem comum.

Khamenei advertiu ainda que as diferenças entre os países islâmicos podem ser exploradas para provocar divisões e enfraquecer sua capacidade de reação conjunta. Para ele, divergências religiosas, raciais, culturais, econômicas, políticas e geográficas não devem se sobrepor aos pontos em comum entre os muçulmanos.

As declarações foram feitas por ocasião do aniversário do profeta Maomé e da Semana da Unidade Islâmica.

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