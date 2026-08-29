Zelenski critica uma "terrível negligência" devido à proximidade do arsenal de Bucha à população civil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Zelenski lembrou que a lei ucraniana proíbe terminantemente a instalação de depósitos de munições em áreas onde a população civil possa ser atingida

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, repreendeu a "terrível negligência" cometida pelos responsáveis pela instalação do arsenal que explodiu na madrugada deste sábado, 29, devido a um ataque russo no município de Bucha, tão próximo de residências civis, uma decisão que resultou em um balanço catastrófico de quase 40 mortos e dezenas de feridos.

Zelenski, em uma nova mensagem publicada nas redes sociais, insistiu pela segunda vez nesta manhã que a lei ucraniana proíbe terminantemente a instalação de depósitos de munições em áreas onde a população civil possa ser atingida por uma explosão desse tipo.

"Esse depósito não deveria estar lá", lamentou Zelenski, que classificou a situação como "terrível". O ataque russo causou a detonação de projéteis, minas, drones e outras munições, o que provocou uma "destruição significativa".

Assim, Zelenski já entrou em contato com o Ministério Público, o Ministério do Interior, o Serviço de Segurança da Ucrânia e o Comando do Exército para que providenciem "tudo o necessário" para a investigação.

O presidente da Ucrânia lembrou que esta não é a primeira vez que isso acontece. Um ataque russo ocorrido no último dia 6 de julho na localidade de Vishneve, também na região de Kiev, provocou a explosão de um depósito de munições de uma empresa do conglomerado estatal de defesa Ukroboronprom e deixou oito mortos e quase 30 feridos.

* Este conteúdo é de inteira responsabilidade da Europa Press e não representa a opinião do Grupo Estado, que não é responsável por erros, incorreções, atrasos ou quaisquer decisões tomadas por seus clientes com base no material disponibilizado.

Ataques russos contra centros logísticos em Kiev

Pelo menos seis pessoas ficaram feridas e mais de 200 tiveram que ser evacuadas durante a noite de sexta-feira, 28, após uma nova onda de ataques russos contra vários centros logísticos na região ucraniana de Kiev, conforme confirmaram tanto as autoridades locais quanto o próprio Ministério da Defesa russo.

Os ataques foram especialmente intensos no município de Buchan, onde os bombeiros continuam combatendo um incêndio "de grandes proporções" que se alastrou em um dos centros, conforme informou o administrador regional Timur Tkachenko.

O Ministério da Defesa russo confirmou que "drones de ataque e armas aéreas de alta precisão" atacaram centros de "transporte e logística" utilizados secretamente para armazenar equipamentos militares.

A Rússia menciona ataques em Chaiki, Kalinovka e Milaya, cujos armazéns guardavam desde componentes dos mísseis de cruzeiro de longo alcance "Flamingo" até propulsores para os veículos aéreos não tripulados de longo alcance FP-1/FP-2.

*Este conteúdo é de inteira responsabilidade da Europa Press e não representa a opinião do Grupo Estado, que não é responsável por erros, incorreções, atrasos ou quaisquer decisões tomadas por seus clientes com base no material disponibilizado.