Zelenski critica uma "terrível negligência" devido à proximidade do arsenal de Bucha à população civil
Zelenski lembrou que a lei ucraniana proíbe terminantemente a instalação de depósitos de munições em áreas onde a população civil possa ser atingida
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O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, repreendeu a "terrível negligência" cometida pelos responsáveis pela instalação do arsenal que explodiu na madrugada deste sábado, 29, devido a um ataque russo no município de Bucha, tão próximo de residências civis, uma decisão que resultou em um balanço catastrófico de quase 40 mortos e dezenas de feridos.
Zelenski, em uma nova mensagem publicada nas redes sociais, insistiu pela segunda vez nesta manhã que a lei ucraniana proíbe terminantemente a instalação de depósitos de munições em áreas onde a população civil possa ser atingida por uma explosão desse tipo.
"Esse depósito não deveria estar lá", lamentou Zelenski, que classificou a situação como "terrível". O ataque russo causou a detonação de projéteis, minas, drones e outras munições, o que provocou uma "destruição significativa".
Assim, Zelenski já entrou em contato com o Ministério Público, o Ministério do Interior, o Serviço de Segurança da Ucrânia e o Comando do Exército para que providenciem "tudo o necessário" para a investigação.
O presidente da Ucrânia lembrou que esta não é a primeira vez que isso acontece. Um ataque russo ocorrido no último dia 6 de julho na localidade de Vishneve, também na região de Kiev, provocou a explosão de um depósito de munições de uma empresa do conglomerado estatal de defesa Ukroboronprom e deixou oito mortos e quase 30 feridos.
* Este conteúdo é de inteira responsabilidade da Europa Press e não representa a opinião do Grupo Estado, que não é responsável por erros, incorreções, atrasos ou quaisquer decisões tomadas por seus clientes com base no material disponibilizado.
Ataques russos contra centros logísticos em Kiev
Pelo menos seis pessoas ficaram feridas e mais de 200 tiveram que ser evacuadas durante a noite de sexta-feira, 28, após uma nova onda de ataques russos contra vários centros logísticos na região ucraniana de Kiev, conforme confirmaram tanto as autoridades locais quanto o próprio Ministério da Defesa russo.
Os ataques foram especialmente intensos no município de Buchan, onde os bombeiros continuam combatendo um incêndio "de grandes proporções" que se alastrou em um dos centros, conforme informou o administrador regional Timur Tkachenko.
O Ministério da Defesa russo confirmou que "drones de ataque e armas aéreas de alta precisão" atacaram centros de "transporte e logística" utilizados secretamente para armazenar equipamentos militares.
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