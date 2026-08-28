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UE aumenta para dois milhões de euros sua ajuda de emergência devido às enchentes no Nepal

Segundo balanço recente de autoridades, o número de mortes confirmadas passou de 380, enquanto mais de 1.300 pessoas continuam desaparecidas

Por Estadão Conteúdo Publicado em 28/08/2026 às 10:16
Equipes de resgate instalaram uma linha de cabo para buscar sobreviventes
Equipes de resgate instalaram uma linha de cabo para buscar sobreviventes - NIRANJAN SHRESTHA/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO

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A União Europeia aumentou para dois milhões de euros sua ajuda de emergência ao Nepal devido às enchentes registradas no norte do país, que já causaram cerca de 560 mortos e centenas de desaparecidos, de acordo com a última atualização das autoridades nepalesas.

O financiamento de emergência servirá para atender às necessidades mais imediatas das comunidades afetadas, como assistência médica, alimentação, água potável e saneamento, conforme explicou a Comissão Europeia em um comunicado. O Executivo comunitário também informou que os parceiros humanitários financiados pela União "já estão no local" prestando assistência, com materiais de abrigo pré-posicionados e distribuição de itens de primeira necessidade.

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Nesta quinta-feira, 27, a comissária europeia para Gestão de Crises, Hadja Lahbib, anunciou a mobilização de um milhão de euros para financiar a ajuda de emergência ao Nepal, valor que acabou sendo elevado para dois milhões de euros.

"Estradas levadas pela água. Aldeias isoladas. Famílias à procura de seus entes queridos desaparecidos. As enchentes repentinas no Nepal devastaram comunidades que já estavam se reconstruindo após desastres anteriores", lamentou a comissária em uma mensagem nas redes sociais.

Além disso, Lahbib garantiu que "a União Europeia está ao lado deles" e que, por isso, mobilizou um milhão de euros "para levar assistência médica de emergência, alimentos, água e abrigo" ao país asiático.

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Já nesta quarta-feira, a Comissão Europeia informou que o sistema espacial europeu Copernicus havia sido acionado para ajudar a mapear as áreas afetadas no Nepal e apoiar a resposta no local, e sua presidente, Ursula von der Leyen, ofereceu toda a ajuda necessária após as inundações "devastadoras".

As enchentes foram causadas pela cheia do rio Bhotekoshi no distrito de Rasuwa, uma região montanhosa no norte do Nepal, próxima à fronteira com o Tibete.

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