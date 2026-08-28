Três palestinos da mesma família morrem em um novo bombardeio de Israel contra a Faixa de Gaza

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Ataque atingiu um grupo de agricultores em Al Qarara, no sul do enclave, segundo fontes palestinas; número de mortos desde 2023 ultrapassa 73 mil

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Pelo menos três palestinos, todos da mesma família, morreram nesta sexta-feira, 28, em decorrência de um novo ataque perpetrado pelo Exército de Israel contra os arredores da cidade de Jan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, apesar do cessar-fogo acordado em outubro de 2025 para implementar a proposta dos Estados Unidos para o enclave.

Fontes citadas pela agência de notícias palestina WAFA indicaram que o ataque atingiu um grupo de agricultores na localidade de Al Qarara, matando três deles, um balanço que foi confirmado por fontes médicas do Hospital Naser, conforme noticiado pelo jornal "Filastin".

Mais de 1.300 palestinos teriam morrido desde o cessar-fogo

As autoridades de Gaza, controladas pelo Movimento de Resistência Islâmica (Hamas), denunciaram em seu último balanço que mais de 1.300 palestinos morreram em ataques das tropas israelenses desde a entrada em vigor do referido acordo de cessar-fogo com Israel.

Além disso, destacaram que, desde o início da ofensiva lançada por Israel após os ataques de 7 de outubro de 2023 - que deixaram cerca de 1.200 mortos e cerca de 250 sequestrados, segundo o balanço oficial-, foram registrados 73.438 mortos e 174.447 feridos, embora tenham destacado que ainda há cadáveres entre os escombros e em áreas ocupadas por Israel.

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