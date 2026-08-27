Número de mortos no Nepal já ultrapassa 360; nações anunciam ajuda

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Diante da magnitude do desastre, os esforços de socorro foram intensificados com o apoio de equipes de resgate do exército nepaleso

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*Com Estadão Conteúdo

As fortes enchentes repentinas que atingiram a região de fronteira entre o Nepal e a China (Tibete) provocaram uma grave catástrofe humanitária. De acordo com os balanços mais recentes das autoridades locais, o número de mortes confirmadas passou de 380, enquanto mais de 1.300 pessoas continuam desaparecidas em meio à destruição de vilas, estradas e pontes. Diante da magnitude do desastre, os esforços de socorro foram intensificados com o apoio de equipes de resgate do exército nepaleso, que utilizam helicópteros e atuam diretamente na retirada de sobreviventes ilhados na lama.

No entanto, as operações enfrentam sérios obstáculos logísticos, como a dificuldade de pouso para as aeronaves devido aos altos níveis de água. Para mitigar a crise, potências internacionais e blocos regionais, incluindo a União Europeia e a Índia, anunciaram o envio de ajuda humanitária de emergência para apoiar o país nas buscas pelos desaparecidos e no atendimento médico às vítimas desabrigadas.

A comissária europeia para a Gestão de Crises, Hadja Lahbib, anunciou nesta quinta-feira, 27, que a União Europeia liberou um milhão de euros para financiar ajuda de emergência ao Nepal devido às enchentes registradas no norte do país.

"Estradas levadas pela água. Aldeias isoladas. Famílias procurando seus entes queridos desaparecidos. As enchentes repentinas no Nepal devastaram comunidades que já estavam se reconstruindo após desastres anteriores", lamentou a comissária em uma mensagem nas redes sociais.

Além disso, Lahbib garantiu que "a União Europeia está ao lado deles" e que, por isso, mobilizou um milhão de euros "para levar assistência médica de emergência, alimentos, água e abrigo" ao país asiático.

Já nesta quarta-feira, a Comissão Europeia informou que o sistema de satélites europeu Copernicus havia sido ativado para ajudar a mapear as áreas afetadas no Nepal e apoiar a resposta no local, e sua presidente, Ursula von der Leyen, ofereceu toda a ajuda necessária após as inundações "devastadoras".

As enchentes foram causadas pela cheia do rio Bhotekoshi no distrito de Rasuwa, uma região montanhosa no norte do Nepal, próxima à fronteira com o Tibete.

O governo dos Estados Unidos anunciou a doação de 500 mil dólares (cerca de 429 mil euros) em "ajuda" após as "devastadoras" enchentes na fronteira entre o Nepal e a China e garantiu que sua Embaixada em Katmandu está trabalhando com as autoridades locais para localizar os cidadãos americanos desaparecidos em decorrência do desastre.

Um porta-voz do Departamento de Estado destacou que Washington "está acompanhando de perto a situação e enviou um consultor em resposta a desastres à região para apoiar os trabalhos de socorro", antes de especificar que o referido pacote de ajuda faz parte de um acordo com a Catholic Relief Services "para financiar abrigos de emergência, itens de primeira necessidade e assistência nas áreas de água, saneamento e higiene para as comunidades afetadas pelas enchentes".

Além disso, ele ressaltou que "a Embaixada dos Estados Unidos em Katmandu está trabalhando em estreita colaboração com as autoridades locais para localizar e prestar assistência aos cidadãos americanos nas áreas afetadas", ao mesmo tempo em que pediu aos seus cidadãos no Nepal "que precisem de assistência urgente em relação às enchentes" que entrem em contato por e-mail com a representação diplomática.