Colapso de geleira no Himalaia provocou tragédia no Nepal, apontam cientistas

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*Com Estadão Conteúdo

A cheia repentina que causou devastação e deixou centenas de mortos e desaparecidos no Nepal e no Tibete foi desencadeada pelo rompimento de um grande bloco de gelo no Himalaia. A conclusão preliminar é de um grupo de geólogos e glaciologistas que analisou dados sísmicos e imagens de satélite do local.

O evento ocorreu a cerca de 65 km ao norte de Katmandu. Segundo as análises, um bloco de aproximadamente 600 metros de largura despencou de uma altitude de 5.200 metros em direção ao vale do rio Bhote Koshi, na fronteira com o Tibete, enfrentando uma queda vertical de cerca de 1.200 metros.

Em entrevista ao jornal americano The New York Times, o geólogo Daniel Shugar, da Universidade de Calgary (Canadá), explicou que a ruptura na geleira ocorreu de forma abrupta. "Parece que uma geleira na área basicamente se rompeu em uma quebra limpa, permitindo que ela caísse pouco mais de um quilômetro vertical até o fundo do vale", conforme reproduz matéria do Portal UOL.

Ao descrever o local do impacto, o pesquisador acrescentou: "O fundo parece que uma bomba explodiu, são apenas depósitos da geleira quebrada."

O glaciologista Simon Cook ressaltou que a elevação extrema potencializou o poder de destruição do fenômeno. "Este é um grande pedaço de gelo que fica armazenado em alta elevação na montanha, com uma enorme quantidade de energia potencial."

Ainda segundo Cook, o impacto com o solo alterou drasticamente a estrutura do bloco. "Esse gelo simplesmente é pulverizado em água."

Sinais sísmicos e leitura do desastre

Inicialmente, o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) reportou um terremoto de magnitude 4,4 na região. No entanto, após reavaliar os dados sísmicos e as imagens de satélite, o órgão corrigiu a informação, concluindo que a própria força do deslocamento de massa gerou um sinal equivalente a uma magnitude de 5,2 em seus sistemas.

A geomorfóloga Kristen Cook, da Université Grenoble Alpes, observou que o padrão de vibração registrado difere do gerado por abalos sísmicos tradicionais. "Quando combinamos isso com o que sabemos sobre a área e imagens de satélite, chegamos a uma interpretação preliminar de que isso foi, muito provavelmente, uma avalanche de rocha e gelo que passou a ser um fluxo à medida que se movia rio abaixo."

O papel do clima e novas investigações

Embora cientistas alertem para o fato de que o aquecimento global acelera o derretimento e o colapso de geleiras, os especialistas afirmam que ainda é cedo para determinar conclusivamente a causa exata.

MORTOS E DESAPARECIDOS

Bibek Kumal, um trabalhador nepalês de 24 anos, se salvou da morte durante as enchentes que atingiram o país asiático nesta quarta-feira, 26, ao se segurar em uma árvore frutífera - mais especificamente, uma mangueira - quando uma onda de água, lama e pedras desceu rugindo, levando-o junto com tudo o que estava ao seu redor. Kumal foi ouvido pela agência de notícias Reuters em um hospital.

Kumal estava cavando uma fossa sanitária do lado de fora de uma casa recém-construída em Bidur, no distrito de Rasuwa, o mais atingido e que fica na fronteira com a China. À Reuters, ele relatou ter ouvido um som sibilante e, em seguida, os quatro colegas de trabalho dele, que estavam fora do poço, gritando para ele sair de lá e correr.

Quando ele saiu do poço, os colegas já haviam fugido. "Comecei a correr. Então, uma parede de água desceu com um estrondo, como se fosse um terremoto", disse.

A enxurrada o arrastou rio abaixo em meio à lama e aos escombros. "Por sorte, fiquei preso em uma mangueira. Se não fosse pela mangueira, eu teria sido levado pela correnteza e morrido", contou Kumal de sua cama no Centro Nacional de Traumatologia de Katmandu, com o irmão dele, Dinesh, sentado ao lado.

Kumal contou que, enquanto se agarrava à árvore, viu a casa na qual estava trabalhando desaparecer sob a força das águas. Mais tarde, a polícia chegou até ele e o resgatou, levando-o para um local seguro. O trabalhador sofreu ferimentos na perna direita após ser atingido primeiro pela água e, em seguida, por uma pedra grande. Sua própria casa, localizada em outro lugar, não sofreu danos, disse ele.

De acordo com a agência de notícias, outras três pessoas, também feridas na enchente, estavam sendo atendidas ao lado de Kumal, enquanto mais pessoas eram transportadas para a capital nepalesa Katmandu.

As autoridades informaram que já haviam resgatado mais de 114 pessoas até o momento, as quais estavam sendo atendidas em diferentes hospitais em Katmandu e Rasuwa. Do lado de fora do hospital, simpatizantes, amigos e curiosos lotavam o pequeno pátio do centro de trauma.

Até o momento, as autoridades nepalesas confirmaram as morte de pelo menos 160 pessoas. Mais de 400 turistas estão desaparecidos. Operações de resgate estão em andamento em ambos os lados da fronteira. As autoridades chinesas anunciaram que 265 estão desaparecidas após um deslizamento de lama atingir a região do Tibete.

Daniel Shugar indicou que imagens orbitais sugerem um derretimento acentuado de neve no dia anterior ao colapso. "Algumas das geleiras do vale estavam cobertas de neve ontem e hoje estão, em sua maioria, com o gelo à mostra. Portanto, em outras palavras (e ainda não vi nenhum dado de estações meteorológicas), provavelmente estava quente."

Shugar também detalhou o ponto exato da fratura. "Pelo que posso ver nas imagens de satélite desta manhã da Planet Labs, a parte inferior de uma geleira se desprendeu a cerca de 5.200 metros e desabou no fundo do vale, cerca de 1.200 metros abaixo."

Ao avaliar o volume de água deslocado, o geólogo destacou a escala do desastre e manteve a possibilidade de outros fatores associados. "A quantidade de água nos vídeos é impressionante, uma ordem de grandeza maior do que outros desastres glaciais recentes como este. É muito possível que haja outro culpado aqui."

As equipes de pesquisadores pretendem prosseguir com o monitoramento por satélite nos próximos dias, assim que a cobertura de nuvens sobre a região do Himalaia diminuir, permitindo uma análise gráfica mais detalhada dos fatores que desencadearam a inundação.