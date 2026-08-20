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Terremoto no sul do Peru não tem relatos imediatos de danos

Terremotos costumam ser frequentes no Peru, que faz parte do "Círculo de Fogo" do Pacífico, uma área de frequente atividade sísmica na região

Por Estadão Conteúdo Publicado em 20/08/2026 às 17:06
O terremoto foi sentido em várias regiões do sul do Peru, incluindo Ica e Arequipa
O terremoto foi sentido em várias regiões do sul do Peru, incluindo Ica e Arequipa - REPRODUÇÃO

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Um terremoto de magnitude 6,7 sacudiu as Montanhas dos Andes do sul do Peru nesta quinta-feira (20), de acordo com o Serviço Geológico dos EUA (USGS, em inglês). Não houve relatos imediatos de danos.

O USGS disse que o terremoto ocorreu às 13 horas, horário local (15h de Brasília) e foi centrado a 38 quilômetros a noroeste da cidade de Upahuacho, na província de Parinacochas, na região de Ayacucho. Teve uma profundidade de 66 quilômetros.

O terremoto foi sentido em várias regiões do sul do Peru, incluindo Ica e Arequipa.

Luis Vásquez, chefe da Defesa Civil, disse à rádio local RPP que "nenhum dano de qualquer tipo foi relatado até agora".

Yony Reyes, prefeito da província de Parinacochas, disse que também não houve relatos de danos na capital provincial. A Marinha do Peru disse que não havia ameaça de tsunami.

Terremotos são frequentes no Peru, que faz parte do "Círculo de Fogo" do Pacífico, uma área de frequente atividade sísmica.

Em 2007, um terremoto de magnitude 7,9 em uma província da região de Ica deixou quase 600 pessoas mortas. Fonte Associated Press.

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