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Brasil envia 19 toneladas de arroz à Colômbia após terremoto

Segundo o Itamaraty, a carga foi enviada na tarde desta quinta-feira (20) na aeronave cargueira da FAB e desembarca na sexta-feira (21) na Colômbia

Por Agência Brasil Publicado em 20/08/2026 às 19:01
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Brasil envia 19 toneladas de arroz à Colômbia após terremoto - FAB

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O governo brasileiro informou, nesta quinta-feira (20), que enviou 19 toneladas de arroz à Colômbia em resposta ao pedido de assistência humanitária feito pelas autoridades locais. No último dia 10, o país sofreu um forte terremoto que matou mais de 300 pessoas.

De acordo com nota, a carga segue a bordo de aeronave cargueira KC-390, da Força Aérea Brasileira (FAB), que decolou às 17h de hoje da Base Aérea de Canoas (RS) e desembarca amanhã (21) na Colômbia.

“Oriundo dos estoques públicos do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), administrados pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o arroz doado não compromete o abastecimento nacional”, esclareceu o comunicado.

O governo ressaltou que “reitera sua solidariedade ao governo e ao povo colombianos diante do terremoto, bem como sua disposição de colaborar, conforme suas capacidades, com as autoridades colombianas nas ações de resposta à emergência”.

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O terremoto de magnitude 7,4 teve seu epicentro em San José del Palmar, no Departamento de Chocó. O abalo sísmico derrubou prédios e danificou moradias, escolas, hospitais e rodovias, desde o porto de Buenaventura, no Oceano Pacífico, até cidades como Quibdó, Cali, Pereira e Manizales.

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