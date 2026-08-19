Trump anuncia 'guerra econômica' contra o Irã e ameaça países que ajudarem regime persa

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Em mensagem na Truth Social, Trump classificou o pacote como "a operação econômica mais esmagadora já tomada contra qualquer país"

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na noite desta quarta-feira, 19, uma nova rodada de medidas econômicas "sem precedentes" contra o Irã e prometeu ampliar a pressão sobre países e empresas que mantenham relações comerciais e financeiras com o regime persa.

Em mensagem na Truth Social, Trump classificou o pacote como "a operação econômica mais esmagadora já tomada contra qualquer país" e descreveu a iniciativa como uma "guerra econômica" e um "isolamento internacional em escala inédita".

Trump também afirmou que as sanções terão caráter extraterritorial e mirariam terceiros países. Segundo ele, qualquer país que permita que instituições financeiras, empresas aeroportos ou órgãos governamentais forneçam algum tipo de "linha de vida" ao Irã enfrentará "enormes consequências econômicas".

No texto, o presidente americano citou práticas que, segundo ele devem ser interrompidas, como contrabando de petróleo, linhas de swap, transferências de dinheiro, atuação de casas de câmbio, registros de navios e uso de empresas de fachada.

Nesta semana, Trump já havia avançado contra Omã, ao afirmar que o país não tem se comportado bem e ameaçou bombardeá-lo "se intrometesse" nos planos de Washington para o Estreito de Ormuz. Irã e Omã estão juntos organizando a administração da via marítima, sem a participação dos Estados Unidos nas tratativas.