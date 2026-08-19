fechar
Mundo | Notícia

Irã cogita atingir alvos na Europa se Trump escalar a guerra, diz jornal

Possíveis alvos estariam em nações como a Bulgária, país que no mês passado aprovou o uso de sua base aérea de Bezmer para aeronaves dos EUA

Por Estadão Conteúdo Publicado em 19/08/2026 às 19:33
Segundo o Financial Times, isso revela que Teer&atilde; v&ecirc; a retomada da guerra como uma quest&atilde;o de &quot;quando&quot;, n&atilde;o de &quot;se&quot;
Segundo o Financial Times, isso revela que Teerã vê a retomada da guerra como uma questão de "quando", não de "se" - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Irã cogita atacar alvos americanos na Europa se o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escalar a guerra contra o país informou nesta quarta-feira, 19, o jornal Financial Times. De acordo com pessoas do regime iraniano ouvidas pelo jornal, as forças armadas cogitam atacar locais em países do sudeste europeu.

Possíveis alvos estariam em nações como a Bulgária, país que no mês passado aprovou o uso de sua base aérea de Bezmer para aeronaves de reabastecimento dos EUA, e no Chipre. Outro possível alvo do regime teocrático seriam os cabos de fibra ótica que passam no fundo das águas do Estreito de Ormuz.

Segundo o Financial Times, isso revela que Teerã vê a retomada da guerra como uma questão de "quando", não de "se". Na última terça-feira, 18, Trump afirmou que não há negociações em andamento entre EUA e Irã, nem conversas marcadas para ocorrer.

A Guarda Revolucionária Islâmica e outros comandantes militares do Irã alertaram que, em qualquer novo conflito em grande escala o país iria além de sua estratégia anterior de atacar alvos militares dos EUA, instalações de energia e outras infraestruturas no Oriente Médio, passando a atacar alvos mais distantes.

O Irã poderia lançar mísseis balísticos de médio alcance contra alvos dos EUA no sul e sudeste da Europa, como os da série Shahab, mas um especialista afirmou que esses mísseis teriam dificuldade em causar danos a distâncias maiores. A retaliação do Irã dependeria das ações de Washington, segundo as fontes do regime ouvidas pelo Financial Times.

Uma delas afirmou que o regime estava preparando um plano para ampliar ainda mais o conflito caso Trump concretizasse ameaças anteriores de atacar a infraestrutura iraniana. No mês passado, o presidente dos EUA afirmou que Washington destruiria uma ponte ou usina de energia iraniana toda vez que o Irã atacasse um navio no estreito.

A segunda fonte disse que o Irã não imporia "nenhum limite" à sua resposta em caso de agressão dos EUA. "Caso os EUA vão longe demais, o Irã se defenderá a qualquer custo, irá além da região e atacará a Europa também", disse a pessoa. De acordo com as fontes, o ataque a uma base americana na Jordânia que causou as mortes de três soldados dos EUA foi uma demonstração da precisão e do poder de fogo iranianos.

"Essa também foi uma mensagem para a Europa: ela pode ser alvo de mísseis, por isso deve saber qual deve ser a sua posição nesta guerra", disse a primeira fonte. "Um erro muito grave, como atacar nossa infraestrutura, poderia fazer com que a guerra ultrapassasse os limites da região e chegasse à Europa."

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Ao mesmo tempo, o governo iraniano também tem dado mais poder para pessoas da linha-dura do regime, como Mohsen Rezaei, um ex-comandante da Guarda Revolucionária que o líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, nomeou na semana passada como o principal responsável pela segurança do país.

Assim, pessoas que privilegiavam as negociações, como o líder do parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf, estariam mais afastados. O Irã "está enviando uma mensagem clara de que, se vocês não chegarem a um acordo com Ghalibaf, terão que lidar com Rezaei", disse a segunda fonte. "A mensagem é: 'Não sejam loucos, porque eu sou mais louco do que vocês'."

Leia também

Mirassol x Flamengo ao vivo: onde assistir, horário e escalações do Brasileirão
JOGO DO FLAMENGO

Mirassol x Flamengo ao vivo: onde assistir, horário e escalações do Brasileirão
Irã vê mudança na 'equação de poder do mundo' se houver escalada da guerra no Oriente Médio
CONFLITOS

Irã vê mudança na 'equação de poder do mundo' se houver escalada da guerra no Oriente Médio

Compartilhe

Tags

Imagem de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

estadaoconteudo@estadao.com

O Estadão Conteúdo é uma agência de notícias que pertence ao grupo O Estado de S. Paulo, fornecendo notícias, análises, colunas, cotações, entre outros conteúdos para veículos de imprensa de todo o Brasil.