Irã cogita atingir alvos na Europa se Trump escalar a guerra, diz jornal

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Possíveis alvos estariam em nações como a Bulgária, país que no mês passado aprovou o uso de sua base aérea de Bezmer para aeronaves dos EUA

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O Irã cogita atacar alvos americanos na Europa se o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escalar a guerra contra o país informou nesta quarta-feira, 19, o jornal Financial Times. De acordo com pessoas do regime iraniano ouvidas pelo jornal, as forças armadas cogitam atacar locais em países do sudeste europeu.

Possíveis alvos estariam em nações como a Bulgária, país que no mês passado aprovou o uso de sua base aérea de Bezmer para aeronaves de reabastecimento dos EUA, e no Chipre. Outro possível alvo do regime teocrático seriam os cabos de fibra ótica que passam no fundo das águas do Estreito de Ormuz.

Segundo o Financial Times, isso revela que Teerã vê a retomada da guerra como uma questão de "quando", não de "se". Na última terça-feira, 18, Trump afirmou que não há negociações em andamento entre EUA e Irã, nem conversas marcadas para ocorrer.

A Guarda Revolucionária Islâmica e outros comandantes militares do Irã alertaram que, em qualquer novo conflito em grande escala o país iria além de sua estratégia anterior de atacar alvos militares dos EUA, instalações de energia e outras infraestruturas no Oriente Médio, passando a atacar alvos mais distantes.

O Irã poderia lançar mísseis balísticos de médio alcance contra alvos dos EUA no sul e sudeste da Europa, como os da série Shahab, mas um especialista afirmou que esses mísseis teriam dificuldade em causar danos a distâncias maiores. A retaliação do Irã dependeria das ações de Washington, segundo as fontes do regime ouvidas pelo Financial Times.

Uma delas afirmou que o regime estava preparando um plano para ampliar ainda mais o conflito caso Trump concretizasse ameaças anteriores de atacar a infraestrutura iraniana. No mês passado, o presidente dos EUA afirmou que Washington destruiria uma ponte ou usina de energia iraniana toda vez que o Irã atacasse um navio no estreito.

A segunda fonte disse que o Irã não imporia "nenhum limite" à sua resposta em caso de agressão dos EUA. "Caso os EUA vão longe demais, o Irã se defenderá a qualquer custo, irá além da região e atacará a Europa também", disse a pessoa. De acordo com as fontes, o ataque a uma base americana na Jordânia que causou as mortes de três soldados dos EUA foi uma demonstração da precisão e do poder de fogo iranianos.

"Essa também foi uma mensagem para a Europa: ela pode ser alvo de mísseis, por isso deve saber qual deve ser a sua posição nesta guerra", disse a primeira fonte. "Um erro muito grave, como atacar nossa infraestrutura, poderia fazer com que a guerra ultrapassasse os limites da região e chegasse à Europa."

Ao mesmo tempo, o governo iraniano também tem dado mais poder para pessoas da linha-dura do regime, como Mohsen Rezaei, um ex-comandante da Guarda Revolucionária que o líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, nomeou na semana passada como o principal responsável pela segurança do país.

Assim, pessoas que privilegiavam as negociações, como o líder do parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf, estariam mais afastados. O Irã "está enviando uma mensagem clara de que, se vocês não chegarem a um acordo com Ghalibaf, terão que lidar com Rezaei", disse a segunda fonte. "A mensagem é: 'Não sejam loucos, porque eu sou mais louco do que vocês'."