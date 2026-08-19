Donald Trump se afasta das negociações com o Irã: "A situação está muito boa"
Sobre a situação no Estreito de Ormuz, o presidente americano enfatizou que Washington tem o "controle total" e "muitos navios estão passando por lá"
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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mostrou-se nesta quarta-feira, 19, distante em relação à guerra no Irã e esfriou a possibilidade de retomar os contatos diplomáticos para um acordo que ponha fim às hostilidades, insistindo que, neste momento, a situação em Ormuz está "muito boa" e que o tráfego de petróleo na região está fluindo normalmente.
"Talvez em algum momento. Agora a situação está muito boa", afirmou o presidente americano em um evento na Casa Branca, ao ser questionado sobre retomar as negociações com Teerã, após o término do prazo de 60 dias que os Estados Unidos e o Irã estabeleceram para um acordo definitivo.
De qualquer forma, Trump enfatizou que o Irã "não pode ter uma arma nuclear". "Sabe por quê? Porque eles a usariam. Não vamos deixar que a usem", afirmou.
Sobre a situação no Estreito de Ormuz, palco de tensões entre os Estados Unidos e o Irã nas últimas semanas em meio a acusações mútuas pelo descumprimento do acordo firmado em junho, o presidente norte-americano enfatizou que Washington tem o "controle total" do estreito e que, atualmente, "muitos navios estão passando por lá".
O chefe da Casa Branca ressaltou que, embora a situação em Ormuz não seja "perfeita", "muito petróleo está saindo" por essa rota marítima, ressaltando que esse é um dos motivos pelos quais o preço do barril de petróleo não está em "300 ou 350 dólares".
Da mesma forma, ele atribuiu a situação nos mercados de energia ao fato de que "as pessoas estão buscando alternativas ao Estreito de Ormuz". "Você já sabe quais são: Texas, Alasca, Louisiana. As pessoas vêm para os Estados Unidos em busca de petróleo", concluiu.
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Nesta mesma quarta-feira, as autoridades do Irã apontaram que os Estados Unidos buscam uma "saída digna" da região, em pleno impasse na guerra e quando expirou o prazo de 60 dias para se chegar a um acordo entre Washington e Teerã, sem que haja previsão de novas negociações.
Trump confirmou nos últimos dias que "não há conversas nem diálogo" previstos com o Irã e que o bloqueio naval sobre o Estreito de Ormuz continua em vigor após o término do acordo assinado em junho passado.