Donald Trump se afasta das negociações com o Irã: "A situação está muito boa"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Sobre a situação no Estreito de Ormuz, o presidente americano enfatizou que Washington tem o "controle total" e "muitos navios estão passando por lá"

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mostrou-se nesta quarta-feira, 19, distante em relação à guerra no Irã e esfriou a possibilidade de retomar os contatos diplomáticos para um acordo que ponha fim às hostilidades, insistindo que, neste momento, a situação em Ormuz está "muito boa" e que o tráfego de petróleo na região está fluindo normalmente.

"Talvez em algum momento. Agora a situação está muito boa", afirmou o presidente americano em um evento na Casa Branca, ao ser questionado sobre retomar as negociações com Teerã, após o término do prazo de 60 dias que os Estados Unidos e o Irã estabeleceram para um acordo definitivo.

De qualquer forma, Trump enfatizou que o Irã "não pode ter uma arma nuclear". "Sabe por quê? Porque eles a usariam. Não vamos deixar que a usem", afirmou.

Sobre a situação no Estreito de Ormuz, palco de tensões entre os Estados Unidos e o Irã nas últimas semanas em meio a acusações mútuas pelo descumprimento do acordo firmado em junho, o presidente norte-americano enfatizou que Washington tem o "controle total" do estreito e que, atualmente, "muitos navios estão passando por lá".

O chefe da Casa Branca ressaltou que, embora a situação em Ormuz não seja "perfeita", "muito petróleo está saindo" por essa rota marítima, ressaltando que esse é um dos motivos pelos quais o preço do barril de petróleo não está em "300 ou 350 dólares".

Da mesma forma, ele atribuiu a situação nos mercados de energia ao fato de que "as pessoas estão buscando alternativas ao Estreito de Ormuz". "Você já sabe quais são: Texas, Alasca, Louisiana. As pessoas vêm para os Estados Unidos em busca de petróleo", concluiu.

Nesta mesma quarta-feira, as autoridades do Irã apontaram que os Estados Unidos buscam uma "saída digna" da região, em pleno impasse na guerra e quando expirou o prazo de 60 dias para se chegar a um acordo entre Washington e Teerã, sem que haja previsão de novas negociações.

Trump confirmou nos últimos dias que "não há conversas nem diálogo" previstos com o Irã e que o bloqueio naval sobre o Estreito de Ormuz continua em vigor após o término do acordo assinado em junho passado.