Shakira visita uma área devastada pelo terremoto na Colômbia e anuncia um investimento de um milhão de dólares

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O investimento feito pela artista colombiana tem o objetivo de inaugurar novas escolas após várias serem destruídas pelo terremoto, entre outras ações

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A cantora Shakira fez uma visita surpresa à cidade de Quibdó, capital de Chocó, uma das regiões mais afetadas pelo terremoto de magnitude 7,4 que devastou várias áreas da Colômbia no último dia 10 de agosto, deixando várias localidades completamente destruídas, centenas de pessoas desabrigadas e cerca de 300 mortos.

Conforme relatado pela mídia local, durante a visita, a artista anunciou um investimento de um milhão de dólares para realizar os trabalhos de reconstrução, em parceria com sua Fundação Pies Descalzos e com a produtora de seus shows, Live Nation. O objetivo é inaugurar novas escolas depois que várias delas foram soterradas pelo terremoto, entre outras ações.

"Vou dedicar todos os meus esforços pessoais. Meu compromisso é concreto. Já reunimos 1 milhão e 250 mil dólares para dar início a esse processo de reconstrução", afirmou a cantora, que expressou sua preocupação com o fato de que "após o fim do estado de emergência, tantas pessoas fiquem esquecidas e desabrigadas e nossas crianças não possam voltar à escola". "Não podemos permitir isso", afirmou ela.

Shakira fez essas declarações durante sua visita, na qual esteve acompanhada por Howard Buffett, filho do bilionário norte-americano Warren Buffett.

A cantora também fez um apelo para que todos se unam aos esforços de recuperação do Chocó, região com a qual a Colômbia tem uma "dívida histórica". "Aos pais que perderam seus filhos, não tenho palavras suficientes. Sua dor não será esquecida", afirmou.