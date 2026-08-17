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União Europeia pretende impor sanções mais severas contra a Rússia

A Europa também está enfrentando pressões da Rússia por meio de uma guerra híbrida, como casos de sabotagem, espionagem e ataques cibernéticos

Por Estadão Conteúdo Publicado em 17/08/2026 às 20:01
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União Europeia pretende impor sanções mais severas contra a Rússia - Alexei Babushkin / SPUTNIK / AFP

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A chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Kaja Kallas, afirmou nesta segunda-feira, 17, que o bloco prepara a próxima leva de sanções contra Moscou, prevista para os próximos meses, que ela classifica como a "mais abrangente" desde o início da guerra contra a Ucrânia.

"No outono do Hemisfério Norte, apresentarei a lista de sanções mais abrangente desde o início da guerra. Se for aprovada, o número de pessoas, empresas e organizações russas sancionadas aumentará imediatamente em um terço. A pressão precisa ser intensificada até que a Rússia encerre a guerra", disse Kallas em entrevista à uma rede de TV alemã.

Segundo ela, além da Ucrânia, a Europa também está enfrentando pressões da Rússia por meio de uma guerra híbrida, como casos de sabotagem, espionagem e ataques cibernéticos. "Recentemente, mísseis e drones russos violaram o espaço aéreo da Polônia e da Romênia. Assim, colocaram nossa determinação à prova e testaram nossa defesa", alertou a diplomata.

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A Rússia atacou instalações do grupo estatal Naftogaz, da Ucrânia, 13 vezes na última semana e mirou suas dependências quase 300 vezes desde o início do ano, informou a companhia nesta segunda.

A estratégia de Moscou de atacar a infraestrutura energética de Kiev, segundo autoridades ucranianas, busca reduzir a capacidade de resistência do país ao privar a população de eletricidade, aquecimento e abastecimento de água durante o inverno. O governo ucraniano afirma que a Rússia está "transformando o inverno em arma" e teme que a campanha se repita na próxima estação.

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A Ucrânia também conseguiu atingir depósitos da Wildberries, a principal varejista online da Rússia, a até 2.000 quilômetros da fronteira ucraniana.

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