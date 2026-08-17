Netanyahu e Kushner concordam que Israel não sai de Gaza até que Hamas complete o desarmamento

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A desmilitarização, segundo o presidente de Israel e o enviado especial dos EUA, deve ser "rápida e concluída antes de qualquer reconstrução"

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O enviado especial dos EUA, Jared Kushner, garantiu ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que o exército israelense não será obrigado a se retirar de Gaza até que o Hamas complete o desarmamento e a região deixe de ser militarizada, segundo informou uma fonte com conhecimento das conversas à Bloomberg.

O comentário teria acontecido durante uma reunião de várias horas entre ambos nesta segunda-feira (17), em Jerusalém, um dia após Kushner reunir-se com a liderança do Hamas, no Egito.

O gabinete de Netanyahu afirmou que as conversas foram "profundas e construtivas", em comunicado divulgado depois do encontro. A nota menciona que Israel e o Conselho de Paz concordaram em estabelecer dois grupos de trabalho: um sobre o desarmamento e desmilitarização de Gaza, outro focado em questões de saúde pública para a região.

A desmilitarização, segundo eles, deve ser "rápida e concluída antes de qualquer reconstrução". Um oficial do Conselho de Paz disse à Associated Press que esse processo deve incluir "toda arma, leve e pesa, e todo túnel", de modo que Gaza "não represente mais uma ameaça para Israel".

Outro oficial do Conselho de Paz disse que a reunião foi "muito produtiva", resultou em um acordo em novo caminho para o qual Israel dará "uma chance" e "caberá ao Hamas mostrar se pretende realmente cumprir".