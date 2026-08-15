fechar
Mundo | Notícia

EUA anunciam apoio de mais US$ 11 milhões à Colômbia após terremoto

Recursos serão destinados a apoio em alimentação, saúde, proteção e abrigo, além de avaliações estruturais pós-terremoto por meio de parceiros

Por Estadão Conteúdo Publicado em 15/08/2026 às 17:28
Governo dos EUA anunciou apoio adicional de US$ 11 milh&otilde;es &agrave; Col&ocirc;mbia ap&oacute;s o terremoto de magnitude 7,4 que atingiu oeste do pa&iacute;s
Governo dos EUA anunciou apoio adicional de US$ 11 milhões à Colômbia após o terremoto de magnitude 7,4 que atingiu oeste do país - MIGUEL ÁNGEL LóPEZ/AP/ESTADÃO CONTEÚDO

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O governo dos Estados Unidos anunciou na última sexta-feira (14) um apoio adicional à Colômbia após o terremoto de magnitude 7,4 que atingiu o oeste do país na segunda-feira (10). Em nota do porta-voz, o Departamento de Estado informou a liberação de mais US$ 11 milhões em assistência humanitária, elevando o total de ajuda americana a US$ 26,5 milhões.

Segundo o texto, os recursos serão destinados a apoio em alimentação, saúde, proteção e abrigo, além de avaliações estruturais pós-terremoto por meio de parceiros como o Catholic Relief Services, a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, a Organização Internacional para as Migrações, a Unicef, o Programa Mundial de Alimentos e a World Vision.

A nota afirma ainda que o Departamento de Estado vai usar apoio do Comando Sul para transportar suprimentos do armazém de pré-posicionamento em Miami para a Colômbia. O primeiro voo, a partir da Base Aérea de Homestead, na Flórida, chegou neste sábado (15) ao país.

A remessa inclui centenas de kits Starlink, que, segundo o governo americano, devem facilitar comunicações de organizações humanitárias e do governo colombiano.

O Departamento de Estado também informou que, junto ao governo colombiano, ativou e enviou duas equipes técnicas de apoio a busca e resgate urbano, dos corpos de bombeiros do condado de Fairfax (Virgínia) e do condado de Los Angeles (Califórnia), que chegaram à Colômbia na quarta-feira (12).

Por fim, o governo americano orientou cidadãos dos EUA na Colômbia a se registrarem no Smart Traveler Enrollment Program, serviço para receber atualizações de segurança e facilitar contato com a embaixada em caso de emergência, e informou que mantém um canal de atendimento consular para pessoas afetadas.

Leia também

Tiroteio em universidade dos EUA deixa 5 feridos às vésperas do início das aulas
EUA

Tiroteio em universidade dos EUA deixa 5 feridos às vésperas do início das aulas
Número de mortos após terremoto na Colômbia sobe
TRAGÉDIA

Número de mortos após terremoto na Colômbia sobe

Compartilhe

Tags

Imagem de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

estadaoconteudo@estadao.com

O Estadão Conteúdo é uma agência de notícias que pertence ao grupo O Estado de S. Paulo, fornecendo notícias, análises, colunas, cotações, entre outros conteúdos para veículos de imprensa de todo o Brasil.