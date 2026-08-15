EUA anunciam apoio de mais US$ 11 milhões à Colômbia após terremoto
Recursos serão destinados a apoio em alimentação, saúde, proteção e abrigo, além de avaliações estruturais pós-terremoto por meio de parceiros
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O governo dos Estados Unidos anunciou na última sexta-feira (14) um apoio adicional à Colômbia após o terremoto de magnitude 7,4 que atingiu o oeste do país na segunda-feira (10). Em nota do porta-voz, o Departamento de Estado informou a liberação de mais US$ 11 milhões em assistência humanitária, elevando o total de ajuda americana a US$ 26,5 milhões.
Segundo o texto, os recursos serão destinados a apoio em alimentação, saúde, proteção e abrigo, além de avaliações estruturais pós-terremoto por meio de parceiros como o Catholic Relief Services, a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, a Organização Internacional para as Migrações, a Unicef, o Programa Mundial de Alimentos e a World Vision.
A nota afirma ainda que o Departamento de Estado vai usar apoio do Comando Sul para transportar suprimentos do armazém de pré-posicionamento em Miami para a Colômbia. O primeiro voo, a partir da Base Aérea de Homestead, na Flórida, chegou neste sábado (15) ao país.
A remessa inclui centenas de kits Starlink, que, segundo o governo americano, devem facilitar comunicações de organizações humanitárias e do governo colombiano.
O Departamento de Estado também informou que, junto ao governo colombiano, ativou e enviou duas equipes técnicas de apoio a busca e resgate urbano, dos corpos de bombeiros do condado de Fairfax (Virgínia) e do condado de Los Angeles (Califórnia), que chegaram à Colômbia na quarta-feira (12).
Por fim, o governo americano orientou cidadãos dos EUA na Colômbia a se registrarem no Smart Traveler Enrollment Program, serviço para receber atualizações de segurança e facilitar contato com a embaixada em caso de emergência, e informou que mantém um canal de atendimento consular para pessoas afetadas.