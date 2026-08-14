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Trump: 'Logo declararei o Estreito de Ormuz como um território dos EUA'

Ele também disse que não há problema se os norte-americanos estão pagando alguns centavos a mais na gasolina, pois isso é para um bem maior

Por Estadão Conteúdo Publicado em 14/08/2026 às 22:00
Presidente Donald Trump
Presidente Donald Trump - ROD LAMKEY JR/AP

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que declarará o Estreito de Ormuz território norte-americano, durante um pronunciamento no Centro de Treinamento e Inteligência David S. Mack, em Garden City, em Nova York, nesta sexta-feira, 14. "Logo declararei o Estreito de Ormuz como território dos EUA", disse Trump, enquanto afirmou que o as Forças Militares norte-americanas estão armadas até os dentes.

Ele também disse que não há problema se os norte-americanos estão pagando alguns centavos a mais na gasolina, pois isso é para um bem maior para o país e para o mundo: impedir que o Irã tenha armas nucleares.

"Alguns centavos a mais na gasolina é para impedirmos que Irã tenha arma nuclear", disse Trump. "Se você está pagando um pouco a mais na gasolina, está OK; Fiz o certo", afirmou durante o evento.

O preço médio nacional da gasolina regular nos EUA está em US$ 4,0776 por galão, segundo o website AAA Gas Prices, um serviço público da maior organização de membros de viagens de lazer e automobilismo dos Estados Unidos. O preço era US$ 3,8587 há um mês.

CONTROLE

O presidente dos Estados Unidos afirmou ainda que os americanos têm controle firme sobre a via marítima, exaltando o que descreveu como um bloqueio semelhante a uma "muralha de aço" e alertando as autoridades iranianas contra novas ofensivas.

"Nós controlamos totalmente, somos donos, no sentido literal, somos donos do Estreito de Ormuz", disse Trump à Fox News. "Só permitimos que embarcações entrem se quisermos que entrem", prosseguiu

Segundo o republicano, o bloqueio americano contra portos e embarcações iranianas está custando a Teerã "centenas de milhões de dólares todos os dias". Ele também argumentou que as amplas sanções americanas estão pressionando o regime: "Se eles atacarem, nós responderemos com uma força 100 vezes maior".

Trump ainda acrescentou que os EUA vão atingir duramente a economia do Irã, mas não detalhou a ameaça.

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