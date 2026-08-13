OMS: Surto de Ebola no Congo está a caminho de superar o mais mortal da história

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Especialistas afirmam que surto está avançando mais rapidamente do que esforços para rastreá-lo e controlá-lo em uma área remota do leste do país

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O surto de Ebola no Congo está a caminho de superar o mais mortal da história, que ocorreu há mais de uma década e matou mais de 11 mil pessoas, de acordo com o chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Ghebreyesus.

"No ritmo atual, está a caminho de eclipsar o surto de Ebola na África Ocidental de 2014 a 2016", afirmou Tedros a jornalistas.

O surto no leste do Congo, considerado o de crescimento mais rápido até hoje, já matou mais de duas mil pessoas em mais de 4.300 casos. Ele foi declarado em 15 de maio, mas autoridades de saúde agora dizem que o sequenciamento indicou que começou meses antes, em fevereiro.

Ele é diferente de surtos recentes porque o raro vírus Bundibugyo, responsável pelo atual surto, não tem vacinas ou tratamentos aprovados, embora esforços para enfrentar isso estejam em andamento.

Especialistas afirmam que o surto está avançando mais rapidamente do que os esforços para rastreá-lo e controlá-lo em uma área remota do leste do Congo, que enfrenta conflito contínuo, perto das fronteiras com Sudão do Sul, Uganda e Ruanda.

A maioria dos novos casos e mortes está sendo registrada em comunidades fora do alcance de profissionais de saúde, em uma região com infraestrutura precária e centros de saúde mal equipados.

Alguns trabalhadores entraram em greve por falta de pagamento. Desinformação sobre o vírus circula em comunidades onde parte da população desconfia de pessoas de fora, afastando alguns do atendimento em clínicas.

