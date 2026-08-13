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OMS: Surto de Ebola no Congo está a caminho de superar o mais mortal da história

Especialistas afirmam que surto está avançando mais rapidamente do que esforços para rastreá-lo e controlá-lo em uma área remota do leste do país

Por Estadão Conteúdo Publicado em 13/08/2026 às 9:19
Surto de ebola no leste do Congo j&aacute; matou mais de duas mil pessoas em mais de 4.300 casos
Surto de ebola no leste do Congo já matou mais de duas mil pessoas em mais de 4.300 casos - CHRIS BLACK/OMS

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O surto de Ebola no Congo está a caminho de superar o mais mortal da história, que ocorreu há mais de uma década e matou mais de 11 mil pessoas, de acordo com o chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Ghebreyesus.

"No ritmo atual, está a caminho de eclipsar o surto de Ebola na África Ocidental de 2014 a 2016", afirmou Tedros a jornalistas.

O surto no leste do Congo, considerado o de crescimento mais rápido até hoje, já matou mais de duas mil pessoas em mais de 4.300 casos. Ele foi declarado em 15 de maio, mas autoridades de saúde agora dizem que o sequenciamento indicou que começou meses antes, em fevereiro.

Ele é diferente de surtos recentes porque o raro vírus Bundibugyo, responsável pelo atual surto, não tem vacinas ou tratamentos aprovados, embora esforços para enfrentar isso estejam em andamento.

Especialistas afirmam que o surto está avançando mais rapidamente do que os esforços para rastreá-lo e controlá-lo em uma área remota do leste do Congo, que enfrenta conflito contínuo, perto das fronteiras com Sudão do Sul, Uganda e Ruanda.

A maioria dos novos casos e mortes está sendo registrada em comunidades fora do alcance de profissionais de saúde, em uma região com infraestrutura precária e centros de saúde mal equipados.

Alguns trabalhadores entraram em greve por falta de pagamento. Desinformação sobre o vírus circula em comunidades onde parte da população desconfia de pessoas de fora, afastando alguns do atendimento em clínicas. 

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