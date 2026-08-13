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Número de mortos após terremoto na Colômbia sobe

O diretor da Unidade Nacional para a Gestão de Riscos de Desastres (UNGRD), David Tamayo, precisou, em coletiva de imprensa, que há 273 mortos

Por Estadão Conteúdo Publicado em 13/08/2026 às 16:43
O diretor da UNGRD estimou em 3.824 o n&uacute;mero de feridos, enquanto, at&eacute; o momento, outras 377 pessoas continuam desaparecidas
O diretor da UNGRD estimou em 3.824 o número de feridos, enquanto, até o momento, outras 377 pessoas continuam desaparecidas - MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ/Estadão Conteúdo

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Autoridades da Colômbia elevaram nesta quinta-feira, 13, para 273 o número de mortos e para mais de 3 800 o de feridos pelo terremoto de magnitude 7,4 na escala de Richter registrado no início desta semana no noroeste do país latino-americano.

O diretor da Unidade Nacional para a Gestão de Riscos de Desastres (UNGRD), David Tamayo, precisou, em coletiva de imprensa, que há 273 mortos e que os corpos de 250 deles estão no Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses. Esse órgão identificou 227 dos corpos, incluindo 184 que já foram entregues às respectivas famílias, indicou Tamayo.

Em sua declaração, o diretor da UNGRD estimou em 3.824 o número de feridos, enquanto, até o momento, outras 377 pessoas continuam desaparecidas três dias após o terremoto. Além disso, ele estimou em 40.753 o número de famílias afetadas, ou seja, 97.515 pessoas, e foram registradas 12.584 residências destruídas e danos em outras 74.873, além de 2.198 escolas, 216 centros de saúde e cinco aeroportos.

Trata-se de um balanço preliminar, enquanto as equipes de resgate continuam as operações para localizar possíveis vítimas entre os escombros nas áreas afetadas pelo terremoto, entre as quais se destacam as cidades de Cali, Pereira, Quibdó e Manizales.

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