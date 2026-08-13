Irã vê mudança na 'equação de poder do mundo' se houver escalada da guerra no Oriente Médio
O porta-voz da sede do Khatam al-Anbiya afirmou que nenhum navio pode transitar com segurança pelo Estreito de Ormuz sem a permissão iraniana
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O conselheiro e assistente do Líder Supremo do Irã, Mohammad Mokhbar, afirmou nesta quinta-feira, 13, que a estratégia baseada na escalada da guerra caso as condições do país não sejam atendidas, "sem dúvida transformará as equações de poder no mundo".
Em postagem na rede social X, ele apontou que, com a comprovação da incapacidade dos Estados Unidos de proteger seus aliados no Golfo Pérsico, o caminho mais sustentável para a nova ordem na região é a implementação do mecanismo econômico-seguritário de Ormuz, independente das garantias militares de Washington.
Ainda nesta quinta o porta-voz da sede do Khatam al-Anbiya, Ebrahim Zolfaghari, afirmou que nenhum navio pode transitar com segurança pelo Estreito de Ormuz sem a permissão e supervisão iranianas. Ao mesmo tempo, o porta-voz apontou que as alegações dos Estados Unidos de que os navios estão passando normalmente pelo Estreito de Ormuz indicam "o desespero e a impotência do exército daquele país", e que não passam de mentiras.
"As orgulhosas Forças Armadas da República Islâmica do Irã estão monitorando todos os movimentos dos inimigos na região e, sob o comando sábio e inteligente do aiatolá Mojtaba Khamenei, não têm e não terão a menor dúvida em concretizar os direitos da nação, a soberania nacional e em defender os ideais da Revolução Islâmica e de nossa amada pátria, o Irã. Elas responderão a qualquer ameaça, de qualquer tipo e em qualquer nível, com uma resposta mais esmagadora e severa do que antes", disse.
"Alegações e postagens repetidas de autoridades dos EUA de que o Estreito de Ormuz não está mais bloqueado não mudam a realidade, escreveu a Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico (PGSA) em uma publicação no X. "O Estreito de Ormuz permanece bloqueado e não será reaberto até que as condições do Irã sejam aceitas", acrescentou.
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Em seu mais recente boletim de navegação, a Organização de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO, na sigla em inglês) apontou que o tráfego comercial pelo Estreito de Ormuz se manteve em níveis reduzidos, com dados de monitoramento indicando uma redução acentuada, com um número de navios-tanque na casa de um dígito transitando em ambas as direções. Persistiu ainda o risco de minas à deriva ou não mapeadas, pontuou.