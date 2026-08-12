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Irã nega que Estreito de Ormuz esteja aberto e reitera que fim do bloqueio depende dos EUA

Ainda na quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que os americanos teriam "total controle" do Estreito de Ormuz.

Por Estadão Conteúdo Publicado em 12/08/2026 às 21:04
Estreito de Ormuz não será aberto até que os EUA 'corrijam' seu comportamento, diz Irã
Estreito de Ormuz não será aberto até que os EUA 'corrijam' seu comportamento, diz Irã - REPRODUÇÃO

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A Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico (PGSA, em inglês), órgão criado pelo Irã para administrar Ormuz, publicou nesta quarta-feira, 12, que as alegações e postagens repetidas de autoridades americanas de que a via marítima está aberta são falsas e não irão "mudar a realidade".

"O Estreito de Ormuz continua bloqueado e não será reaberto até que as condições do Irã sejam aceitas", escreveu a PGSA no X. Os comentários reforçam a declaração de autoridades iranianas de que o país não permitirá a passagem de grandes embarcações pelo Estreito de Ormuz por "questões de segurança".

Mais cedo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que os americanos teriam "total controle" do Estreito de Ormuz. Segundo ele, a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, em inglês) está dizimada e fugindo, sem poder "fazer nada" contra o bloqueio naval de Washington a portos iranianos.

O Irã também afirmou ter frustrado uma suposta tentativa dos Estados Unidos de realizar um ataque terrestre em seu território. O secretário da Comissão de Segurança Nacional do Parlamento iraniano, Ebrahim Azizi, disse que as forças americanas planejavam entrar no país e atacar pelo oeste, incluindo as ilhas de Kharg e Qeshm, entre outras áreas.

Mediadores do Paquistão sustentam que há negociações em curso, versão que Teerã nega. Uma fonte iraniana ouvida pela Reuters afirmou que não há conversas com Washington sobre qualquer extensão de cessar-fogo, alegando que não existe trégua em vigor.

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