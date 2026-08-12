Eclipse solar foi presenciado na Rússia, Espanha, Groenlândia, Islândia e em parte de Portugal

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No Brasil, o fenômeno não foi visto de nenhuma parte do País, nem mesmo de forma parcial. Entretanto, o Observatório Nacional transmitiu no YouTube

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Milhões de pessoas lotaram cidades e vilas na Espanha na quarta-feira, 12, em busca dos melhores lugares para observar o eclipse solar total, quando o alinhamento do Sol, da Lua e da Terra mergulhou brevemente partes do planeta na escuridão.

As multidões levaram cadeiras de praia, guarda-chuvas e chapéus enquanto aguardavam ansiosamente o espetáculo celeste, que começou no início da noite. Foi o primeiro eclipse solar total do país em mais de um século. O fenômeno foi visto em sua totalidade na Rússia, Espanha, Groenlândia, Islândia e em uma parte de Portugal.

Segundo a Nasa, a faixa de totalidade iniciou em áreas mais remotas, como o norte da Sibéria, perto do Polo Norte, e depois passará pelos oceanos Ártico e Atlântico Norte antes de alcançar a Islândia e a Espanha. A fase total começou às 13h58, e o ponto máximo do eclipse ocorreu às 14h46.

No Brasil, o fenômeno não foi visto de nenhuma parte do País, nem mesmo de forma parcial. Entretanto, o Observatório Nacional realizou uma transmissão ao vivo por meio do do YouTube.

Conforme o site Time and Date, cerca de 980 milhões de pessoas vivem em áreas que afetadas por um eclipse parcial ou total. Destas, cerca de 15,2 milhões de pessoas vivem ao longo da faixa de totalidade.

Totalidade visível em 5 países e parcial em outras áreas

A faixa de totalidade começou no extremo norte da Rússia, atravessou a Groenlândia e a extremidade oeste da Islândia, e depois percorreu o norte e o leste da Espanha e parte do canto nordeste de Portugal.

Em algumas partes da Europa, a Lua pareceu "dar uma mordida" no Sol, diminuindo ligeiramente seu brilho. O eclipse parcial também foi visível em toda a região norte da América do Norte.

Ainda segundo o site Time and Date, antes de 2026, a última vez que a Lua cobriu completamente o Sol foi durante o eclipse solar total que atravessou o México, os Estados Unidos e o Canadá em 8 de abril de 2024.

Quando serão os próximos eclipses solares?

Eclipses solares totais ou anulares acontecem na Terra em média 1 vez ao ano, mas cobrem faixas muito restritas do planeta, o que dá a sensação de serem fenômenos raros.

- Eclipse Anular do Sol de 6 de fevereiro de 2027: a faixa de visibilidade do eclipse anular vai estar sobre o mar, tangenciando o litoral extremo leste do Estado do Rio de Janeiro O eclipse será visto como parcial em quase todo o Brasil, exceto o extremo noroeste;

- 2 de agosto de 2027: O próximo eclipse solar total no mundo cruzará o sul da Espanha, o norte da África e a Arábia Saudita. Está sendo muito falado desde já por conta de sua duração que será de 6min23seg. O eclipse total de maior duração do século XXI foi o de 22 de julho de 2009, cuja duração foi de 6min39seg

A maior duração de um eclipse do Sol é de 7 minutos e 30 segundos. O eclipse de maior duração até o ano 3000 vai ocorrer em 16 de julho de 2186 com 7 minutos e 29 segundos de duração, que será visível na América do Sul ao norte do Brasil e não será visível no Brasil.

- 12 de agosto de 2045: O próximo eclipse solar total visível no Brasil terá sua faixa de totalidade cruzando estados das regiões Norte e Nordeste e parcialidade no restante do País.