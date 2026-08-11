Trump reduz de 18 para 11 o número de vacinas infantis recomendadas para todas as crianças nos EUA

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Mudança deixa seis imunizações para decisão clínica compartilhada ou indicação a grupos de risco, enquanto 11 passam a ser recomendadas para todas

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aprovou uma ordem que reduz de 18 para 11 o número de vacinas recomendadas para todas as crianças no país. A mudança estabelece novas diretrizes para a vacinação infantil e, segundo o governo norte-americano, busca ampliar as opções dos pais e alinhar as recomendações às práticas adotadas em outros países desenvolvidos.

Entre as vacinas mantidas para todas as crianças estão as contra sarampo, caxumba, rubéola, difteria, tétano, coqueluche, poliomielite, Haemophilus influenzae tipo B, doença pneumocócica, HPV e varicela.

Vacinas passam a depender de avaliação individual

Com a mudança, vacinas contra hepatite A, hepatite B, rotavírus, doença meningocócica, gripe e Covid-19 passam a integrar a categoria de decisão clínica compartilhada na população infantil em geral. Nesses casos, a indicação deve ser discutida entre médicos e responsáveis.

Outras seis imunizações ficam recomendadas para determinados grupos ou populações consideradas de maior risco. A lista inclui anticorpos monoclonais contra o vírus sincicial respiratório (VSR), além das vacinas contra hepatite A, hepatite B, meningococo B, meningococo ACWY e dengue.

A nova orientação também recomenda dividir a vacina combinada contra sarampo, caxumba e rubéola em três doses individuais e aplicar cada componente em consultas diferentes.

Governo cita mudanças no calendário de vacinação

Segundo a administração Trump, a decisão considera que os Estados Unidos recomendam atualmente mais vacinas infantis do que outros países considerados comparáveis. O governo também determinou a apresentação de planos para ampliar pesquisas sobre vacinas e opções disponíveis aos pais, incluindo avaliações contínuas dos riscos e benefícios dos imunizantes.

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