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Terremoto de magnitude 7,4 deixa ao menos 111 mortos e causa destruição na Colômbia

Tremor atingiu principalmente cidades do oeste do país e deixou pessoas soterradas; aeroportos foram fechados para inspeção

Por Agência Brasil Publicado em 10/08/2026 às 18:12 | Atualizado em 10/08/2026 às 18:25
Prédio parcialmente desabado após um terremoto atingir Manizales
Prédio parcialmente desabado após um terremoto atingir Manizales - Foto: Dario Cardona

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Pelo menos 111 pessoas morreram após um terremoto de magnitude 7,4 atingir o oeste da Colômbia nesta segunda-feira (10). O tremor derrubou prédios, deixou pessoas soterradas e provocou danos em diferentes cidades do país, segundo autoridades locais. Ao menos 87 pessoas ficaram feridas, segundo balanço divulgado pelo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

Em Cali, uma das maiores cidades colombianas, o prefeito Alejandro Eder informou que os primeiros relatos apontavam para o desabamento de pelo menos 20 estruturas, com pessoas possivelmente soterradas. Segundo ele, o município solicitou o envio de equipes de socorro de Bogotá e Medellín para reforçar as operações de resgate.

O epicentro do terremoto foi registrado próximo a San José del Palmar, no departamento de Chocó, uma região pouco povoada na costa do Pacífico colombiano. A governadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, informou que houve feridos e danos significativos em Quibdó, capital do departamento, e alertou a população para a possibilidade de réplicas.

No departamento vizinho de Risaralda, o governador Juan Diego Patiño também relatou danos graves em algumas edificações de Pereira, uma das principais cidades da região cafeeira da Colômbia.

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Aeroportos são fechados

A autoridade de aviação civil da Colômbia suspendeu temporariamente os voos nos aeroportos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago e Buenaventura. A medida foi adotada para permitir que equipes realizassem inspeções e verificassem possíveis danos estruturais nas instalações.

A agência colombiana de gestão de desastres informou ter recebido relatos de ocorrências em nove departamentos e em todas as 32 capitais departamentais do país. O tremor provocou evacuações e os primeiros registros de danos em diferentes regiões.

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O Serviço Geológico Colombiano revisou a magnitude do terremoto para 7,4 e informou que o tremor ocorreu a uma profundidade de 96 quilômetros. O sistema de alerta de tsunamis dos Estados Unidos informou que não havia ameaça de tsunami relacionada ao terremoto.

Tremor também foi sentido na Venezuela

O terremoto foi sentido em regiões da Venezuela. Testemunhas ouvidas pela Reuters relataram tremores no estado de Táchira, na fronteira com a Colômbia, e em Barquisimeto, no centro-oeste venezuelano.

A Venezuela havia sido atingida por dois terremotos devastadores em junho, que deixaram mais de 6 mil mortos, principalmente na região costeira próxima à capital, Caracas.

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