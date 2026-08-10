Pentágono pede a aliados da Ásia que invistam mais em própria defesa
Elbridge Colby, um subsecretário de defesa dos EUA, fez as declarações em um fórum nas Filipinas, sua primeira parada no Sudeste Asiático
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Um oficial do Pentágono na segunda-feira, 10, pediu aos aliados na Ásia que invistam mais em sua defesa e ajudem a deter a agressão na região, e disse que os Estados Unidos continuam comprometidos em fazer o mesmo com "parceiros, não protetorados."
Elbridge Colby, um subsecretário de defesa, fez as declarações em um fórum nas Filipinas, sua primeira parada no Sudeste Asiático, onde também visitará a Indonésia, Tailândia e Camboja. Ele renovou as garantias de Washington de que os EUA não estão se afastando da Ásia, apesar de sua atual preocupação com a guerra no Irã e o Oriente Médio.
"A América definitivamente não está se desengajando da Ásia - pelo contrário. Nossos interesses nacionais vitais ditam nossa presença duradoura aqui", disse Colby a uma audiência que incluía diplomatas estrangeiros, generais, executivos de negócios e jornalistas.
Colby evitou a habitual crítica dos EUA contra a crescente agressão da China na região, incluindo no disputado Mar do Sul da China. Washington frequentemente expressou alarme sobre as ações cada vez mais hostis de Pequim contra as forças da guarda costeira e naval das Filipinas nos últimos anos.
China e Filipinas, juntamente com Vietnã, Malásia, Brunei e Taiwan, estão envolvidos em impasses territoriais nas águas disputadas, uma importante rota comercial global, há décadas. Pequim praticamente reivindica toda a via navegável e rejeitou uma decisão de 2016 em um caso de arbitragem iniciado pelas Filipinas que invalidou suas reivindicações expansivas.
Colby repetiu uma promessa do secretário de Guerra dos EUA, Pete Hegseth, em um discurso na conferência de defesa Shangri-La em Singapura em maio, de que os EUA construirão e manterão uma defesa forte no Pacífico Ocidental "que garante que a agressão seja inviável, a escalada pouco atraente e a guerra considerada irracional".
Colby disse que os EUA estão comprometidos em garantir "que possamos sustentar um poder de combate credível onde mais importa. No entanto, essa arquitetura de defesa não pode repousar apenas sobre os ombros americanos. Deve ser sustentada por uma rede de nações soberanas altamente capazes e comprometidas a proteger o próprio território".
Colby elogiou os esforços das Filipinas, que realizam exercícios de combate em grande escala com as forças dos EUA a cada ano, para fortalecer suas capacidades de defesa e citou esforços semelhantes da Tailândia, Indonésia e outros aliados de segurança no Sudeste Asiático.