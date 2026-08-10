Governo da Colômbia declara "calamidade nacional" após o terremoto de magnitude 7,4

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Segundo as autoridades locais, até o momento 111 pessoas morreram em diferentes departamentos, sendo Risaralda e Valle del Cauca os mais afetados

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O governo da Colômbia declarou nesta segunda-feira, 10, o estado de "desastre nacional" após o terremoto de magnitude 7,4 na escala de Richter registrado próximo à localidade de San José del Palmar, no noroeste do país, que já deixou, até o momento, mais de 100 mortos.

O Executivo tomou essa decisão durante uma reunião do Comitê Nacional para Gestão de Desastres, convocada ainda hoje pelo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, para coordenar a resposta ao terremoto que afetou cerca de nove departamentos.

O anúncio foi feito pela Associação das Cidades-Capitais da Colômbia - presidida pelo prefeito de Bogotá, Carlos Galán -, que participou da reunião.

Segundo as autoridades locais, até o momento 111 pessoas morreram em diferentes departamentos, sendo Risaralda e Valle del Cauca os mais afetados.

O prefeito de Pereira, Mauricio Salazar, confirmou que pelo menos 18 pessoas morreram na cidade em consequência do terremoto, embora se trate de um balanço preliminar, dada a intensidade dos tremores, que afetaram cerca de nove departamentos do país.

"É muito trágico o que nos aconteceu hoje. Não sabemos, neste momento, qual é a real magnitude dos danos causados pelo terremoto. Por enquanto, só posso informar o número de 18 mortos e dezenas de feridos", afirmou em declarações divulgadas pela mídia local.

O epicentro do terremoto, registrado por volta das 7h34 (hora local), localizou-se a cinco quilômetros a leste de San José del Palmar e teve profundidade de 107 quilômetros, conforme informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) em um relatório preliminar.

América Latina manifesta sua solidariedade à Colômbia



Vários líderes latino-americanos expressaram nesta segunda-feira, 10, sua solidariedade ao governo da Colômbia e ao povo colombiano após o terremoto de magnitude 7,4 na escala de Richter que abalou o noroeste do país, com epicentro próximo à localidade de San José del Palmar, no departamento de Chocó.

O presidente do Equador, Daniel Noboa, manifestou sua solidariedade à Colômbia e a todas as famílias afetadas pelo terremoto. "Colocamos à disposição de vocês nossa equipe USAR: 47 socorristas, cães treinados e equipamentos com autonomia para operar por sete dias. Estamos prontos para nos mobilizar quando for necessário", afirmou.

Por sua vez, o presidente chileno, José Antonio Kast, garantiu que seu país "conhece a dor e o desafio que os terremotos deixam". "Estamos à disposição para apoiar a Colômbia no que for necessário", afirmou em uma mensagem em suas redes sociais.

O governo da Venezuela - que recentemente sofreu um duplo terremoto de magnitude superior a 7 na escala de Richter, que deixou mais de 6.100 mortos - também se pronunciou, manifestando solidariedade "às famílias das vítimas e a todos aqueles que sofreram danos e perdas materiais".

"O governo venezuelano, por meio dos mecanismos de cooperação bilateral e dos órgãos de proteção civil, coloca à disposição do governo colombiano o envio de uma equipe de resgate e da ajuda humanitária necessária, dentro do quadro de pleno respeito à sua soberania e autodeterminação", indicou o Ministério das Relações Exteriores da Venezuela em um comunicado.

Na mesma linha, o presidente do Panamá, José Raúl Mulino, colocou à disposição sua "colaboração" dentro de suas capacidades, enquanto o Ministério das Relações Exteriores da Costa Rica também expressou suas condolências aos familiares das vítimas.