fechar
Mundo | Notícia

Governo da Colômbia declara "calamidade nacional" após o terremoto de magnitude 7,4

Segundo as autoridades locais, até o momento 111 pessoas morreram em diferentes departamentos, sendo Risaralda e Valle del Cauca os mais afetados

Por Estadão Conteúdo Publicado em 10/08/2026 às 17:54 | Atualizado em 10/08/2026 às 22:53
O epicentro foi em San José del Palmar, uma comunidade de cerca de 4.800 habitantes
O epicentro foi em San José del Palmar, uma comunidade de cerca de 4.800 habitantes - VLADIMIR ENCIMA/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O governo da Colômbia declarou nesta segunda-feira, 10, o estado de "desastre nacional" após o terremoto de magnitude 7,4 na escala de Richter registrado próximo à localidade de San José del Palmar, no noroeste do país, que já deixou, até o momento, mais de 100 mortos.

O Executivo tomou essa decisão durante uma reunião do Comitê Nacional para Gestão de Desastres, convocada ainda hoje pelo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, para coordenar a resposta ao terremoto que afetou cerca de nove departamentos.

O anúncio foi feito pela Associação das Cidades-Capitais da Colômbia - presidida pelo prefeito de Bogotá, Carlos Galán -, que participou da reunião.

Segundo as autoridades locais, até o momento 111 pessoas morreram em diferentes departamentos, sendo Risaralda e Valle del Cauca os mais afetados.

Leia Também

O prefeito de Pereira, Mauricio Salazar, confirmou que pelo menos 18 pessoas morreram na cidade em consequência do terremoto, embora se trate de um balanço preliminar, dada a intensidade dos tremores, que afetaram cerca de nove departamentos do país.

"É muito trágico o que nos aconteceu hoje. Não sabemos, neste momento, qual é a real magnitude dos danos causados pelo terremoto. Por enquanto, só posso informar o número de 18 mortos e dezenas de feridos", afirmou em declarações divulgadas pela mídia local.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O epicentro do terremoto, registrado por volta das 7h34 (hora local), localizou-se a cinco quilômetros a leste de San José del Palmar e teve profundidade de 107 quilômetros, conforme informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) em um relatório preliminar.

América Latina manifesta sua solidariedade à Colômbia

Vários líderes latino-americanos expressaram nesta segunda-feira, 10, sua solidariedade ao governo da Colômbia e ao povo colombiano após o terremoto de magnitude 7,4 na escala de Richter que abalou o noroeste do país, com epicentro próximo à localidade de San José del Palmar, no departamento de Chocó.

O presidente do Equador, Daniel Noboa, manifestou sua solidariedade à Colômbia e a todas as famílias afetadas pelo terremoto. "Colocamos à disposição de vocês nossa equipe USAR: 47 socorristas, cães treinados e equipamentos com autonomia para operar por sete dias. Estamos prontos para nos mobilizar quando for necessário", afirmou.

Por sua vez, o presidente chileno, José Antonio Kast, garantiu que seu país "conhece a dor e o desafio que os terremotos deixam". "Estamos à disposição para apoiar a Colômbia no que for necessário", afirmou em uma mensagem em suas redes sociais.

O governo da Venezuela - que recentemente sofreu um duplo terremoto de magnitude superior a 7 na escala de Richter, que deixou mais de 6.100 mortos - também se pronunciou, manifestando solidariedade "às famílias das vítimas e a todos aqueles que sofreram danos e perdas materiais".

"O governo venezuelano, por meio dos mecanismos de cooperação bilateral e dos órgãos de proteção civil, coloca à disposição do governo colombiano o envio de uma equipe de resgate e da ajuda humanitária necessária, dentro do quadro de pleno respeito à sua soberania e autodeterminação", indicou o Ministério das Relações Exteriores da Venezuela em um comunicado.

Na mesma linha, o presidente do Panamá, José Raúl Mulino, colocou à disposição sua "colaboração" dentro de suas capacidades, enquanto o Ministério das Relações Exteriores da Costa Rica também expressou suas condolências aos familiares das vítimas.

Leia também

Terremoto de magnitude 7,4 deixa ao menos 111 mortos e causa destruição na Colômbia
Internacional

Terremoto de magnitude 7,4 deixa ao menos 111 mortos e causa destruição na Colômbia
EUA oferecem R$ 79 milhões em ajuda à Colômbia após terremoto que matou mais de 100 pessoas
AUXÍLIO

EUA oferecem R$ 79 milhões em ajuda à Colômbia após terremoto que matou mais de 100 pessoas

Compartilhe

Tags

Imagem de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

estadaoconteudo@estadao.com

O Estadão Conteúdo é uma agência de notícias que pertence ao grupo O Estado de S. Paulo, fornecendo notícias, análises, colunas, cotações, entre outros conteúdos para veículos de imprensa de todo o Brasil.