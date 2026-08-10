EUA oferecem R$ 79 milhões em ajuda à Colômbia após terremoto que matou mais de 100 pessoas

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O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que o governo Trump acompanha de perto a situação e está pronto para auxiliar os colombianos

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O governo dos Estados Unidos anunciou nesta segunda-feira, 10, que vai destinar US$ 15,5 milhões (cerca de R$ 79 milhões) à Colômbia para auxiliar na resposta ao terremoto de magnitude 7,4 que atingiu o país e deixou mais de 100 mortos. Os recursos serão destinados a abrigos emergenciais, alimentação, proteção e avaliação dos danos provocados pelo tremor.

"Estamos unidos em oração com o povo colombiano e prontos para apoiar o presidente Abelardo de la Espriella e seu governo, enquanto avaliam as necessidades no terreno", publicou o Departamento de Estado americano na rede social X.

Mais cedo, também em publicação nas redes sociais, o secretário de Estado, Marco Rubio, afirmou que o governo do presidente Donald Trump acompanha de perto a situação e está pronto para auxiliar os colombianos e o governo de Abelardo de la Espriella.

No Brasil, o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva também manifestou solidariedade às vítimas e aos afetados pelo terremoto. Em publicação nas redes sociais, afirmou ter recebido "com preocupação" a notícia do tremor, cujo epicentro foi registrado no departamento de Chocó.

"Em nome do povo brasileiro, manifesto minha solidariedade ao povo colombiano, especialmente às famílias das vítimas e a todos os afetados pelos tremores. O Brasil permanece à disposição da Colômbia para prestar o apoio necessário", escreveu Lula.

Quibdó, capital do departamento de Chocó, fica na região onde foi localizado o epicentro do terremoto de magnitude 7,4, ocorrido às 7h34 no horário local (9h34 em Brasília), segundo os serviços geológicos da Colômbia e dos Estados Unidos. O tremor foi sentido em países vizinhos, como o Equador, inclusive na capital, Quito, e em diversas províncias do Panamá e regiões da Venezuela.