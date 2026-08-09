EUA: Louisiana emite alerta após praias registram aumento de infecções de bactéria carnívora

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A Louisiana confirmou nove casos de infecções por Vibrio vulnificus este ano, disse o Departamento de Saúde do estado na semana passada

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Autoridades de saúde na Louisiana, Estados Unidos, estão pedindo aos frequentadores de praias que tomem precauções durante um aumento de infecções de uma bactéria carnívora encontrada nas águas costeiras durante o verão do Hemisfério Norte.

A Louisiana confirmou nove casos de infecções por Vibrio vulnificus este ano, disse o Departamento de Saúde do estado na semana passada em um comunicado à imprensa. Todos foram hospitalizados e cinco morreram. Durante o mesmo período na década anterior, a Louisiana relatou uma média de sete casos e uma morte.

"Procure atendimento médico imediatamente se uma ferida exposta a água salobra ou salgada ficar vermelha, inchada, dolorida, quente ou descolorida", disseram as autoridades no comunicado. "Informe o profissional de saúde sobre a exposição à água."

O Golfo é um ambiente ideal

As bactérias Vibrio prosperam na água do mar e na mistura salobra de água doce e salgada encontrada em estuários e lagoas. A maioria das infecções é relatada de maio a outubro, e a maioria ocorre em estados ao longo da Costa do Golfo. Os médicos dizem que o Golfo é um ambiente ideal com as quantidades certas de sal e calor para permitir que esse organismo prolifere.

O tipo mais mortal é o Vibrio vulnificus, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA. Até uma em cada cinco dessas infecções é fatal, uma taxa muito mais alta do que outros tipos de bactérias Vibrio.

A Flórida, que tende a ter mais infecções do que outros estados, relatou 14 casos de Vibrio vulnificus e duas mortes até agora este ano, em comparação com 33 casos e cinco mortes em todo o ano passado. Os registros mostram mais casos em anos em que a Flórida é atingida por tempestades tropicais e furacões.

Bactéria entra através de feridas na pele

Algumas pessoas ficam infectadas ao comer mariscos crus ou mal cozidos - particularmente ostras. Mas uma grande porcentagem adoece quando a pessoa está em água do mar ou salobra e a bactéria entra no corpo através de pequenas feridas na pele. A bactéria pode entrar no corpo por meio de cortes e arranhões não cicatrizados, piercings e tatuagens recentes, e incisões cirúrgicas recentes.

Os médicos dizem que casos graves são vistos com mais frequência em pacientes idosos, pessoas com sistemas imunológicos enfraquecidos e aqueles com doenças hepáticas, diabetes e certas doenças crônicas.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast



