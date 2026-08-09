EUA: Louisiana emite alerta após praias registram aumento de infecções de bactéria carnívora
A Louisiana confirmou nove casos de infecções por Vibrio vulnificus este ano, disse o Departamento de Saúde do estado na semana passada
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Autoridades de saúde na Louisiana, Estados Unidos, estão pedindo aos frequentadores de praias que tomem precauções durante um aumento de infecções de uma bactéria carnívora encontrada nas águas costeiras durante o verão do Hemisfério Norte.
A Louisiana confirmou nove casos de infecções por Vibrio vulnificus este ano, disse o Departamento de Saúde do estado na semana passada em um comunicado à imprensa. Todos foram hospitalizados e cinco morreram. Durante o mesmo período na década anterior, a Louisiana relatou uma média de sete casos e uma morte.
"Procure atendimento médico imediatamente se uma ferida exposta a água salobra ou salgada ficar vermelha, inchada, dolorida, quente ou descolorida", disseram as autoridades no comunicado. "Informe o profissional de saúde sobre a exposição à água."
O Golfo é um ambiente ideal
As bactérias Vibrio prosperam na água do mar e na mistura salobra de água doce e salgada encontrada em estuários e lagoas. A maioria das infecções é relatada de maio a outubro, e a maioria ocorre em estados ao longo da Costa do Golfo. Os médicos dizem que o Golfo é um ambiente ideal com as quantidades certas de sal e calor para permitir que esse organismo prolifere.
O tipo mais mortal é o Vibrio vulnificus, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA. Até uma em cada cinco dessas infecções é fatal, uma taxa muito mais alta do que outros tipos de bactérias Vibrio.
A Flórida, que tende a ter mais infecções do que outros estados, relatou 14 casos de Vibrio vulnificus e duas mortes até agora este ano, em comparação com 33 casos e cinco mortes em todo o ano passado. Os registros mostram mais casos em anos em que a Flórida é atingida por tempestades tropicais e furacões.
Bactéria entra através de feridas na pele
Algumas pessoas ficam infectadas ao comer mariscos crus ou mal cozidos - particularmente ostras. Mas uma grande porcentagem adoece quando a pessoa está em água do mar ou salobra e a bactéria entra no corpo através de pequenas feridas na pele. A bactéria pode entrar no corpo por meio de cortes e arranhões não cicatrizados, piercings e tatuagens recentes, e incisões cirúrgicas recentes.
Os médicos dizem que casos graves são vistos com mais frequência em pacientes idosos, pessoas com sistemas imunológicos enfraquecidos e aqueles com doenças hepáticas, diabetes e certas doenças crônicas.
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Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast