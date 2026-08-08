Incêndio florestal destrói casas no Canadá e força evacuação de 20 mil pessoas

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As autoridades canadenses ainda não determinaram quantas casas foram destruídas pelo incêndio florestal de rápida propagação deste sábado (8)

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Mais de 20 mil pessoas foram obrigadas a deixar suas casas durante a noite deste sábado (8) no oeste do Canadá, enquanto um incêndio florestal de rápida propagação crescia rapidamente e avançava em direção a cidades ao longo do Lago Okanagan, na Colúmbia Britânica, destruindo casas em seu caminho.

Toda a comunidade de Summerland, com cerca de 12 mil habitantes, foi ordenada a evacuar, juntamente com cerca de 8 mil pessoas em Peachland e arredores. As autoridades ainda não determinaram quantas casas foram destruídas.

O incêndio de Bald Range foi relatado pela primeira vez na noite de sexta-feira, 7, mas cresceu para cerca de 50 quilômetros quadrados em poucas horas, sobrecarregando a pequena comunidade de Faulder e cobrindo aproximadamente 15 quilômetros até Summerland.

Erick Thompson, um oficial de emergência do Distrito Regional de Okanagan-Similkameen, chamou-o de um dos incêndios florestais "mais rápidos" que a região já experimentou.

O Canadá tem enfrentado temporadas de incêndios florestais cada vez mais destrutivas nos últimos anos, forçando evacuações em massa e enviando fumaça repetidamente por grandes partes do Canadá e dos Estados Unidos.

