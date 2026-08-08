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Incêndio florestal destrói casas no Canadá e força evacuação de 20 mil pessoas

As autoridades canadenses ainda não determinaram quantas casas foram destruídas pelo incêndio florestal de rápida propagação deste sábado (8)

Por Estadão Conteúdo Publicado em 08/08/2026 às 18:30
Incêndio florestal destrói casas no Canadá e força evacuação de 20 mil pessoas
Incêndio florestal destrói casas no Canadá e força evacuação de 20 mil pessoas - Reprodução das redes sociais

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Mais de 20 mil pessoas foram obrigadas a deixar suas casas durante a noite deste sábado (8) no oeste do Canadá, enquanto um incêndio florestal de rápida propagação crescia rapidamente e avançava em direção a cidades ao longo do Lago Okanagan, na Colúmbia Britânica, destruindo casas em seu caminho.

Toda a comunidade de Summerland, com cerca de 12 mil habitantes, foi ordenada a evacuar, juntamente com cerca de 8 mil pessoas em Peachland e arredores. As autoridades ainda não determinaram quantas casas foram destruídas.

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O incêndio de Bald Range foi relatado pela primeira vez na noite de sexta-feira, 7, mas cresceu para cerca de 50 quilômetros quadrados em poucas horas, sobrecarregando a pequena comunidade de Faulder e cobrindo aproximadamente 15 quilômetros até Summerland.

Erick Thompson, um oficial de emergência do Distrito Regional de Okanagan-Similkameen, chamou-o de um dos incêndios florestais "mais rápidos" que a região já experimentou.

O Canadá tem enfrentado temporadas de incêndios florestais cada vez mais destrutivas nos últimos anos, forçando evacuações em massa e enviando fumaça repetidamente por grandes partes do Canadá e dos Estados Unidos.

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