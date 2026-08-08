Estreito de Ormuz não será aberto até que os EUA 'corrijam' seu comportamento, diz Irã
Novas exigências do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã podem abalar as negociações sobre um acordo para gerenciar a via navegável
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O Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã declarou que o Estreito de Ormuz não será aberto até que os Estados Unidos "corrijam seu comportamento", emitindo novas exigências que podem abalar as negociações sobre um acordo para gerenciar a via navegável e o tráfego nela.
A emissora estatal do Irã publicou a declaração do secretário do conselho, Mohammad Bagher Zolghadr, que também é comandante da Guarda Revolucionária. Os Estados Unidos, diz a declaração, "nunca devem ameaçar o Irã novamente e devem encerrar permanentemente a guerra com o Irã e seus aliados armados na região".
Zolghadr também exige que os EUA levantem o bloqueio naval dos portos iranianos e retirem suas forças militares da área. Além disso, o Irã quer ser completamente compensado pelos danos da guerra, e que os EUA levantem sanções e liberem "incondicionalmente" os ativos congelados.
Não houve comentário imediato dos EUA, que queriam um acordo aceitável primeiro sobre o estreito antes de encerrar o bloqueio. De acordo com o acordo provisório assinado em junho, um cronograma para encerrar as sanções e um plano de compensação fariam parte do acordo final, e as negociações abordariam os ativos congelados.
O fim de um período de 60 dias para negociar um acordo final terminará em pouco mais de uma semana, mas pode ser estendido. O Irã afirmou que estava perto de alcançar um acordo separado com Omã para gerenciar o estreito, que corre entre os dois países.
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O Ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, disse neste sábado que as partes estão perto de chegar a um acordo sobre a navegação, "especificamente a determinação de uma rota de trânsito". Mas a reabertura da via navegável está condicionada a outras condições, disse ele em declarações compartilhadas nas redes sociais. Abbas Araghchi atribui a situação à violação do acordo provisório pelos EUA.
Omã, um país árabe do Golfo mediador, afirmou em uma declaração neste sábado que as discussões estavam em andamento "em uma atmosfera positiva e construtiva" e condenou ataques a navios no estreito.
O estreito, crucial para o fornecimento global de petróleo e gás natural, era considerado uma via navegável internacional antes da guerra. O trânsito de navios permanece baixo.