Senado dos EUA aprova indicação de Daniel Perez para embaixada no Brasil

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Apesar do aval do Senado norte-americano, a posse do diplomata em Brasília permanece incerta, uma vez que ele ainda depende do agrément

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O Senado dos Estados Unidos aprovou nesta sexta-feira (7) a nomeação de Daniel Perez para o cargo de novo embaixador norte-americano no Brasil. A indicação foi confirmada por um placar de 51 votos a favor e 47 contrários, concluindo a etapa interna do processo de confirmação no Legislativo de Washington.

Filho de imigrantes cubanos, Perez foi escolhido pelo presidente Donald Trump em junho para ocupar um posto diplomático que permanecia vago desde o retorno do republicano à Casa Branca, em janeiro de 2025. Apesar do aval do Senado norte-americano, a posse do diplomata em Brasília permanece incerta, uma vez que ele ainda depende do agrément — o aval formal do governo brasileiro para que um representante estrangeiro assuma suas funções no país.

Escalada da tensão entre Brasília e Washington

aprovação ocorre no auge de uma crise diplomática entre os dois países. O desconforto em Brasília teve início quando a Casa Branca divulgou publicamente o nome de Perez antes de concluir as consultas reservadas que costumam anteceder o pedido formal de indicação ao país anfitrião.

O desgaste aumentou quando o governo norte-americano passou a cobrar publicamente o Itamaraty pela concessão do agrément, alegando demora desnecessária. Por sua vez, a diplomacia brasileira reforçou que a análise do pedido seguia os ritos e prazos regimentais do Ministério das Relações Exteriores, rejeitando qualquer tipo de pressão externa.

A tensão culminou em retaliações diretas entre as duas nações. Na terça-feira (4), o Departamento de Estado dos EUA revogou o visto da embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti, como forma de pressão para obter a aprovação de Perez.

A medida ocorreu dez dias após o governo brasileiro ter negado visto a dois diplomatas norte-americanos apontados por investigações jornalísticas como integrantes de uma estratégia para questionar a lisura do sistema eleitoral do Brasil. O Palácio do Planalto e o Itamaraty classificaram as atitudes de Washington como uma escalada hostil e inaceitável.Com o encerramento do trâmite no Congresso dos Estados Unidos, a conclusão do imbróglio e o envio do novo embaixador a Brasília ficam condicionados à decisão final do governo brasileiro.