EUA anunciam um investimento de mais de 2 bilhões de dólares em projetos com entidades humanitárias religiosas

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Quase 70% serão destinados a "apoiar serviços de saúde integrais que salvam vidas por meio de hospitais e clínicas comunitárias em mais de 20 países"

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O governo dos Estados Unidos anunciou um investimento de cerca de 2 bilhões de dólares (1,736 bilhão de euros) em parcerias com organizações religiosas "que prestam assistência médica e humanitária em todo o mundo", o maior desembolso destinado a entidades desse tipo em mais de duas décadas.

"Os Estados Unidos anunciaram um investimento de quase 2 bilhões de dólares em parcerias com organizações religiosas e comunitárias que prestam assistência médica e humanitária em todo o mundo", afirma o comunicado divulgado a esse respeito pelo Departamento de Estado, que destaca que se trata da "maior alocação de assistência médica internacional a organizações religiosas em mais de 20 anos".

Nesse sentido, foi ressaltado "o compromisso do governo de (Donald) Trump de colaborar com organizações que demonstram sua fé em ação e que comprovaram sua capacidade de prestar assistência médica e humanitária nos ambientes mais difíceis do mundo".

Esses novos recursos, segundo o texto, "serão destinados a uma ampla rede de parceiros religiosos locais e de reconhecimento internacional, entre os quais se incluem a World Vision, a Compassion International e a Samaritan's Purse".

Desse montante, quase 70% serão destinados a "apoiar a prestação de serviços de saúde integrais que salvam vidas por meio de hospitais e clínicas religiosas e comunitárias em mais de 20 países", conforme destacou o ministério liderado por Marco Rubio.

A parte restante será destinada a "parceiros de confiança como parte de uma série de subsídios globais de assistência humanitária por meio dos quais o Departamento de Estado canaliza ajuda vital". Esses recursos, observa o Departamento de Estado, chegarão "a 7 milhões de pessoas com assistência vital em 16 crises humanitárias".

Sobre a Samaritan's Purse, o governo Trump destaca que "a organização já atuou em mais de 100 países e conta com décadas de experiência na prestação de ajuda de emergência em zonas de conflito, situações pós-desastres e cenários de surtos de doenças, onde poucas organizações conseguem operar com eficácia".

"A World Vision, que atendeu 35,6 milhões de pessoas por meio de 104 intervenções humanitárias em 2025, com presença em mais de 100 países; e a Compassion International, com mais de 70 anos de experiência colaborando com dezenas de milhares de igrejas locais em 29 países, com um histórico comprovado de respostas rápidas a emergências causadas por terremotos, ciclones, epidemias e deslocamentos decorrentes de conflitos", destaca sobre as duas organizações restantes.

Essas três entidades, afirmou o Departamento de Estado, "exemplificam o compromisso do Governo de colaborar com organizações religiosas e comunitárias que administram de forma responsável os recursos públicos e prestam assistência vital àqueles que precisam".

O anúncio ocorre um ano depois que Washington, no início do segundo mandato de Trump, desmantelou a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID, na sigla em inglês) e transferisse muitas de suas competências para o Departamento de Estado, cujo Escritório de Resposta a Desastres e Ajuda Humanitária começou a funcionar este ano com cerca de 200 funcionários e 12 centros regionais.

O Executivo acusou a USAID de desperdiçar dinheiro, financiar programas alheios às necessidades humanitárias urgentes e permitir que grande parte da ajuda se perdesse entre as diversas camadas de contratados e administradores, alegando até mesmo que seus recursos chegavam a organizações como o Movimento de Resistência Islâmica (Hamas), na Palestina.

O desmantelamento da Agência foi alvo de inúmeras críticas, de forma mais ou menos velada, por parte de governos e, sobretudo, de organizações de direitos humanos e ONGs ligadas à ajuda humanitária, que alertaram para os perigos decorrentes do consequente déficit assistencial.

