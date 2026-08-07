Abelardo de la Espriella assume a Presidência da Colômbia e marca guinada à ultradireita

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Em cerimônia inédita fora da capital Bogotá, o advogado iniciou seu mandato prometendo combate severo ao narcotráfico e aos grupos armados

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O advogado e empresário Abelardo de la Espriella assumiu formalmente a Presidência da Colômbia nesta sexta-feira, 7 de agosto de 2026, dando início ao seu mandato que se estenderá até 2030. Conhecido popularmente pelo apelido de "El Tigre", o novo chefe de Estado, de 48 anos, consolida o retorno da direita ao poder e encerra o ciclo da esquerda no governo colombiano, após vencer uma disputa eleitoral acirrada com um discurso antissistema focado na segurança pública.

Rompendo com uma tradição de mais de um século de realizar a transmissão de cargo na capital, Bogotá, a solenidade de posse ocorreu na Arena USC, em Cali, no sudoeste do país. A escolha da cidade traz um forte peso político e simbólico, visto que a região é historicamente impactada por conflitos e tensões militares, dialogando diretamente com a principal plataforma do novo governo: a repressão ostensiva às facções criminosas e ao narcotráfico fortalecido.

A cerimônia contou com a presença de chefes de Estado e autoridades internacionais, sofrendo um atraso de cerca de duas horas antes do protocolo oficial. De la Espriella chegou acompanhado da primeira-dama, Ana Lucía Pineda, e de seus quatro filhos. Em seguida, prestou o juramento constitucional e recebeu a faixa presidencial. Como parte do rito de transição, o presidente cumpre ainda agenda na sede do Batalhão Pichincha, onde será oficialmente reconhecido como comandante em chefe das Forças Militares e da Polícia Nacional.

A ascensão de De la Espriella marca uma transformação radical no cenário político do país. Caribenho, ultradireitista e católico praticante, o ex-advogado milionário deixou uma vida de luxo na Itália para se lançar pela primeira vez a um cargo público. Sua campanha canalizou o descontentamento social com a criminalidade, a classe política tradicional e as diretrizes do governo anterior. Ele defende a premissa de administrar o Estado colombiano com a eficiência de uma grande empresa privada.

Entre suas principais referências políticas e econômicas, o novo presidente cita os governantes Javier Milei, da Argentina, Nayib Bukele, de El Salvador, e Donald Trump, dos Estados Unidos, de quem recebeu apoio explícito. No segundo turno da eleição, De la Espriella derrotou o senador Iván Cepeda, aliado do ex-presidente Gustavo Petro — o primeiro governante de esquerda da história da Colômbia. Nem mesmo as polêmicas e críticas enfrentadas durante a corrida eleitoral, motivadas por declarações controversas, foram suficientes para desacelerar sua trajetória rumo à Casa de Nariño.