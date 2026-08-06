UNICEF eleva para 300 o número de crianças mortas em Gaza desde a entrada em vigor do cessar-fogo
Fundo das Nações Unidas para a Infância instou as partes a cumprirem obrigações nos termos do Direito Internacional, incluindo a proteção dos menores
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O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) elevou para 300 o número de crianças mortas pelos ataques israelenses na Faixa de Gaza desde que entrou em vigor o cessar-fogo, em outubro de 2025, entre Israel e o Movimento de Resistência Islâmica (Hamas), o que equivale a uma média de uma criança morta por dia.
"É um cessar-fogo que resulta, em média, na morte de uma criança por dia e que, a cada dia, está prejudicando os menores", lamentou o diretor regional do UNICEF para o Oriente Médio e o Norte da África, Edouard Beigbeder, em um comunicado.
Beigbeder comemorou os últimos anúncios para dar início à próxima fase do plano dos Estados Unidos para pôr fim às hostilidades em Gaza e aumentar a ajuda humanitária, instando as partes a que os acordos "se traduzam em ações".
"Isso traz novas esperanças e a oportunidade de finalmente pôr fim à morte de crianças", afirmou ele, acrescentando que "centenas de crianças" em Gaza, muitas delas gravemente feridas, "continuam esperando o fim da violência que lhes foi prometido" nos termos do acordo.
O UNICEF instou, assim, as partes a cumprirem suas obrigações nos termos do Direito Internacional, incluindo a proteção dos menores, a garantia de seu acesso a bens e serviços essenciais, bem como a garantia de serviços de saúde, educação, água potável e alimentos, além de permitir e facilitar um acesso humanitário seguro, rápido e sem obstáculos às pessoas necessitadas.
As autoridades da Faixa de Gaza informaram a morte de 73.381 pessoas, além de outros 174.231 feridos, como consequência da campanha militar lançada pelo Exército de Israel contra o enclave palestino em resposta aos ataques do Hamas e de outras milícias palestinas ocorridos em 7 de outubro.