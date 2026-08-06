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Bruxelas insta o Parlamento Europeu a desbloquear a diretiva contra o tráfico de migrantes após a crise de Ceuta

comissário exigiu o reforço da luta contra as máfias que facilitam a imigração irregular e solicitou ao Parlamento que adote "o mais rápido possível"

Por Estadão Conteúdo Publicado em 06/08/2026 às 22:21
Milhares de pessoas continuam voltando para o Marrocos
Milhares de pessoas continuam voltando para o Marrocos - Antonio Sempere / Estadão Conteúdo

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O comissário europeu para Assuntos Internos e Migração, Magnus Brunner, instou nesta quinta-feira, 6, o Parlamento Europeu a desbloquear a diretiva contra o tráfico de migrantes, cuja tramitação está pendente há quase três anos, ao considerar que a crise migratória registrada em Ceuta destacou a necessidade de reforçar a resposta da União Europeia contra as redes criminosas.

Durante sua audiência perante a Comissão de Liberdades Cívicas, Justiça e Assuntos Internos do Parlamento Europeu, o político austríaco incluiu a aprovação dessa norma entre as cinco prioridades que, em sua opinião, devem ser extraídas dos acontecimentos registrados na cidade autônoma.

Mais especificamente, o comissário exigiu o reforço da luta contra as máfias que facilitam a imigração irregular e solicitou ao Parlamento que adote "o mais rápido possível" sua posição sobre a proposta legislativa apresentada pela Comissão em 2023.

"Não podemos aceitar uma violação da integridade de nossas fronteiras externas nem uma ameaça à segurança da União. O impacto das redes criminosas de tráfico de migrantes sobre nossa segurança é simplesmente inaceitável", destacou.

Além disso, defendeu o reforço da cooperação com as plataformas digitais para impedir que os traficantes utilizem as redes sociais para divulgar informações destinadas a promover ou coordenar movimentos migratórios irregulares.

O comissário enquadrou essas medidas na estratégia de Bruxelas para extrair "as lições corretas" da crise de Ceuta, juntamente com o reforço das fronteiras externas, uma maior cooperação com os países de origem e de trânsito, o desenvolvimento de sistemas de alerta precoce e a aceleração dos retornos de pessoas em situação irregular.


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