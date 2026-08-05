Papa viajará para o Uruguai, a Argentina e o Peru de 6 a 17 de novembro de 2026

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Segundo o Vatican News, essa será a primeira visita apostólica à América do Sul desde que o Papa Leão XIV assumiu o pontificado em maio de 2025

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O Papa Leão XIV viajará ao Uruguai, à Argentina e ao Peru de 6 a 17 de novembro, naquela que será sua primeira visita apostólica à América do Sul desde que assumiu o pontificado, conforme confirmou o diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni. Segundo ele, o Papa aceitou "o convite dos chefes de Estado e das autoridades eclesiásticas desses respectivos países".

Mais especificamente, Robert Prevost visitará Montevidéu, Paysandú e Florida de 6 a 8 de novembro; Buenos Aires, Córdoba e Luján de 8 a 11 de novembro; e Lima, Chiclayo, Cuzco e Pucallpa de 11 a 17 de novembro.

O arcebispo de Lima, o cardeal Carlos Castillo, expressou sua profunda alegria e esperança por essa visita. "Como arcebispo e cardeal do Peru, e como arcebispo de Lima, posso dizer com toda a sinceridade que há uma enorme expectativa em receber o Santo Padre", afirmou.

Em entrevista ao site oficial do Vaticano, "Vatican News", ele disse que o Peru é um país com uma forte tradição católica e que a figura do Papa é recebida como a de "um verdadeiro amigo do povo, de todo o povo".

Além disso, o cardeal destacou especialmente o vínculo do Papa com a população de Chiclayo, onde Prevost foi bispo por oito anos, de 2015 a 2023, quando foi chamado para trabalhar no Vaticano como prefeito do Dicastério para os Bispos.

O cardeal Castillo destacou que a viagem do Pontífice ocorre em um momento complexo para o Peru, marcado por problemas sociais como a insegurança pública, os assassinatos por encomenda e a extorsão. Nesse contexto, ele considera que a presença do Papa pode "ajudar a refletir" o país.