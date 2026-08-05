Lula considera "irresponsável e imprudente" a revogação do visto de sua embaixadora nos EUA

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Governo Trump disse que restabeleceria visto da diplomata brasileira assim a nomeação de Daniel Pérez como embaixador dos EUA no Brasil fosse aprovado

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O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, classificou nesta quarta-feira (5), como "irresponsável e imprudente" a decisão tomada na véspera pelas autoridades dos Estados Unidos de revogar o visto da embaixadora do país em Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti, e advertiu que o governo brasileiro "enfrentará" qualquer interferência estrangeira nas eleições previstas para outubro.

"É uma atitude irresponsável e imprudente para um país que conta com 203 anos de diplomacia e relações diplomáticas. É desnecessário", denunciou ele em entrevista concedida em conjunto aos canais do YouTube Meteoro Brasil, Os Três Elementos e BlaBlaLogia.

O presidente exigiu "respeito" do governo Trump, que nesta terça-feira garantiu que restabeleceria o visto da representante brasileira assim que as autoridades brasileiras aprovassem a nomeação de Daniel Pérez como embaixador dos Estados Unidos no país latino-americano, repreendendo-as por terem adiado esse anúncio.

Nesse sentido, Lula afirmou que "os Estados Unidos não dão importância ao embaixador no Brasil". "Há um ano e meio que ele (Donald Trump) está no poder e ainda não enviou ninguém para cá. Depois, tentou enviar alguém e acha que temos a obrigação de nos adequar à data que eles querem. Isso não está certo, não é possível. Queremos ser tratados com respeito", acrescentou.

O presidente respondeu dessa forma ao Departamento de Estado, que solicitou autorização ao Brasil para nomear Pérez como seu representante diplomático um mês depois de ter divulgado a nomeação, causando mal-estar no Palácio do Planalto.

O Departamento de Estado dos Estados Unidos também defendeu a revogação do visto de Ribeiro, alegando que as autoridades brasileiras negaram, dias antes, a entrada a dois de seus altos funcionários que iriam viajar ao país latino-americano para debater sobre a liberdade de expressão no contexto das eleições, embora Brasília tenha revelado que o objetivo de ambos era "questionar a integridade do sistema eleitoral brasileiro, em uma tentativa inaceitável de interferir no processo político nacional".

Nesse sentido, Lula advertiu novamente que não aceitará nenhuma tentativa de interferência estrangeira nas eleições de 4 de outubro, nas quais o presidente concorre à reeleição para um quarto mandato. "O Brasil não só está preparado, como enfrentará qualquer pessoa de fora que queira interferir em nosso processo eleitoral", afirmou.