Irã e Omã progridem em acordo para reabertura do Estreito de Ormuz

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Segundo fontes, as negociações ainda estão em andamento. Termos incluiriam o levantamento do bloqueio dos EUA aos portos iranianos

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O Irã e Omã avançaram em direção a um acordo para reabrir o Estreito de Ormuz, em um possível avanço que poderia ajudar a colocar fim à guerra no Oriente Médio, disseram autoridades regionais nesta terça-feira, 4. Pelo acordo em fase de elaboração, os navios entrariam no Golfo Pérsico por uma rota controlada pelo Irã e sairiam por uma rota controlada por Omã, sendo cobradas taxas de serviço para garantir a segurança e preservar o meio ambiente marítimo, segundo informaram dois funcionários não identificados à Associated Press.

Elas disseram que as negociações ainda estão em andamento e que o acordo final pode assumir uma forma diferente, mas os termos incluiriam o levantamento do bloqueio dos EUA aos portos iranianos. As fontes falaram sob condição de anonimato, pois as negociações ocorrem a portas fechadas.

Qualquer acordo que formalize o controle do Irã sobre o estreito representaria uma importante vitória estratégica para Teerã. Por essa razão, os EUA poderiam tentar bloquear o acordo, recusando-se a suspender o bloqueio. O estreito era uma via navegável internacional aberta antes do ataque conjunto dos EUA e de Israel ao Irã em 28 de fevereiro .

Um funcionário americano familiarizado com as negociações afirmou que quaisquer rotas "temporárias" estabelecidas através do estreito não envolveriam aprovações do Irã nem cobranças.

O funcionário, que não estava autorizado a comentar publicamente e falou sob condição de anonimato, disse que os EUA permanecem comprometidos em retornar ao status quo, no qual "nenhuma das partes controla as rotas ou a capacidade de transitar por elas".

Pressão sobre Trump

O presidente dos EUA, Donald Trump, está sob crescente pressão para encerrar uma guerra impopular que elevou os preços da gasolina às vésperas das eleições de meio de mandato e reduziu os estoques americanos de algumas munições. Nos últimos dias, ele tem oscilado novamente entre ameaças de ataques massivos e sinalizações de apoio a esforços diplomáticos.

Em uma conversa com repórteres na segunda-feira, Trump reiterou sua posição pública de que se opõe à cobrança de pedágio no estreito. "Não vou deixar que cobrem", disse o presidente. "Se alguém quiser cobrar, nós também cobraremos."

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei, afirmou que as conversas bilaterais com Omã têm como foco "o estabelecimento de rotas marítimas seguras de entrada e saída", rotas que "respeitem os direitos soberanos e, ao mesmo tempo, abordem as considerações de segurança nacional tanto do Irã quanto de Omã".

"Os resultados finais dessas negociações serão anunciados assim que forem concluídos", acrescentou em declarações divulgadas pela agência de notícias estatal iraniana Irna.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, falando a repórteres no Departamento de Estado, disse: "Houve progresso nessas negociações, mas ainda não chegamos a um acordo final. Esperamos que isso aconteça em breve."

Rubio já havia descartado qualquer acordo que desse ao Irã o controle do estreito, afirmando no mês passado que isso criaria um "precedente muito perigoso" para outras partes do mundo.

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse à CNBC que "existe a possibilidade de chegarmos a um acordo hoje ou amanhã para reabrir o estreito e avançarmos rumo a uma posição mais normalizada neste conflito".

Antes da guerra, um quinto do petróleo e gás comercializado no mundo transitava por essa hidrovia. Os ataques iranianos a navios praticamente a paralisaram, causando um aumento acentuado no preço de combustíveis, fertilizantes e outros produtos, e abalando economias muito além do Oriente Médio.

Trump afirmou na segunda-feira que os EUA estavam em negociações com o Irã, dizendo que essa era a "última chance" de Teerã chegar a um acordo e evitar outra escalada militar por parte dos EUA.

"A primeira fase é a abertura do estreito. A segunda fase será a desnuclearização", disse Trump. "E isso levará algum tempo."

O Irã negou estar negociando com os EUA, afirmando que as conversas são apenas com Omã.

Em junho, os dois lados chegaram a um acordo provisório para reabrir o estreito e iniciar 60 dias de negociações com o objetivo de pôr fim à guerra e resolver a longa disputa sobre o programa nuclear iraniano. Esse acordo fracassou devido à escalada das hostilidades concentradas no estreito, e o prazo final está a cerca de duas semanas.

Entretanto, um navio cargueiro relatou ter sido "atingido por um projétil desconhecido" no estreito ao largo da costa de Omã, informou o Centro de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido, sem dar mais informações sobre o navio, incluindo a bandeira sob a qual navegava ou se transportava carga.

Fonte: Associated Press