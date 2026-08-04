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EUA afirmam que negociações entre Israel e Líbano começaram hoje e prosseguirão até 6 de agosto

Segundo porta-voz norte-americano, os EUA se comprometeram em apoiar ambos governos à medida que o processo é conduzido entre os dois países

Por Estadão Conteúdo Publicado em 04/08/2026 às 22:22
Sul do L&iacute;bano foi alvo de ataques isrealenses no in&iacute;cio de maio
Sul do Líbano foi alvo de ataques isrealenses no início de maio - Estadão Conteúdo/Bilal Hussein

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O porta-voz do Departamento de Estado norte-americano Tommy Pigott afirmou que as mais recentes negociações entre Israel e o Líbano começaram nesta terça-feira (4) em Roma e prosseguirão até 6 de agosto.

Em uma postagem na rede social X, ele apontou que essas discussões reúnem equipes técnicas para avançar na implementação da Estrutura Trilateral, incluindo "o processo da zona-piloto, o desarmamento verificado do Hezbollah e de outras ameaças à segurança apoiadas pelo Irã, o reposicionamento das forças israelenses do sul do Líbano e o estabelecimento das bases para um acordo abrangente de paz e segurança".

"Os Estados Unidos permanecem totalmente comprometidos em apoiar ambos os governos à medida que conduzem esse processo de forma a proporcionar segurança duradoura para os dois países, eliminar ameaças à segurança de Israel e restaurar a autoridade do Estado libanês em todo o sul", disse ainda.

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