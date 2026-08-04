EUA afirmam que negociações entre Israel e Líbano começaram hoje e prosseguirão até 6 de agosto

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Segundo porta-voz norte-americano, os EUA se comprometeram em apoiar ambos governos à medida que o processo é conduzido entre os dois países

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O porta-voz do Departamento de Estado norte-americano Tommy Pigott afirmou que as mais recentes negociações entre Israel e o Líbano começaram nesta terça-feira (4) em Roma e prosseguirão até 6 de agosto.

Em uma postagem na rede social X, ele apontou que essas discussões reúnem equipes técnicas para avançar na implementação da Estrutura Trilateral, incluindo "o processo da zona-piloto, o desarmamento verificado do Hezbollah e de outras ameaças à segurança apoiadas pelo Irã, o reposicionamento das forças israelenses do sul do Líbano e o estabelecimento das bases para um acordo abrangente de paz e segurança".

"Os Estados Unidos permanecem totalmente comprometidos em apoiar ambos os governos à medida que conduzem esse processo de forma a proporcionar segurança duradoura para os dois países, eliminar ameaças à segurança de Israel e restaurar a autoridade do Estado libanês em todo o sul", disse ainda.