Irã executa duas pessoas acusadas de espionagem a favor de Israel
Condenados por suposta espionagem para o Mossad, eles teriam repassado informações estratégicas sobre a guerra envolvendo Estados Unidos e Israel
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Dois homens foram executados nesta segunda-feira (3) no Irã após serem acusados de espionagem para o Mossad, os serviços de inteligência de Israel, aos quais forneceram, antes e durante a guerra com os Estados Unidos, coordenadas e fotografias de instalações militares e de segurança consideradas confidenciais.
Trata-se de Omid Behzad e Pouria Safwat, cuja sentença foi confirmada pela Suprema Corte do Irã. Os dois foram enforcados, conforme confirmado nesta segunda-feira pela agência de notícias iraniana Mizan.
Ambos eram colaboradores e agentes operacionais dos serviços israelenses no terreno em projetos aparentemente simples, mas complexos, e desempenharam um papel fundamental na transmissão de informações, detalha a referida agência.
ONG contesta processo e denuncia falta de transparência
A ONG de direitos humanos Hengaw questionou essas acusações e criticou o fato de o processo judicial e as execuções terem ocorrido a portas fechadas. Para essa organização, os contínuos cortes na internet tornam improvável que os acusados pudessem realizar as tarefas das quais são acusados.
"Antes do anúncio de suas execuções, nenhuma informação sobre suas prisões ou condenações à morte havia sido divulgada", denunciou a ONG, que questionou a veracidade das "confissões" de ambos, divulgadas pela mídia iraniana, uma vez que teriam sido obtidas por meio de supostas torturas.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
"As confissões transmitidas pela televisão foram obtidas sob tortura e forte pressão enquanto eles se encontravam em regime de isolamento. Não foi divulgada nenhuma informação sobre a prisão onde estavam detidos, o local das execuções nem se seus corpos foram entregues às famílias", alertou em um comunicado
Grupo afirma que pena de morte é usada para intimidar opositores
A ONG denunciou que as autoridades iranianas estão utilizando a pena de morte para intimidar e reprimir a sociedade e os movimentos de oposição. Por exemplo, há uma semana, dois homens foram executados, acusados do assassinato de dois policiais durante os protestos contra o governo em janeiro.