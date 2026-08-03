Espanha registrou 2.026 mortes atribuíveis às altas temperaturas em julho, quase o dobro do ano passado
Maioria das vítimas tinha mais de 65 anos, e a Catalunha concentrou o maior número de óbitos associados às altas temperaturas. Confira
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A Espanha registrou 2.026 mortes associadas às altas temperaturas no mês de julho, quase o dobro (91%) do registrado no mesmo mês do ano passado, quando o Sistema de Monitoramento da Mortalidade Diária (MoMo) estimou 1.060 mortes
De acordo com as estimativas do MoMo, esse é o segundo maior número registrado para julho desde que o sistema entrou em operação, em 2015, sendo superado apenas pelo número de julho de 2022, quando estima-se que ocorreram 2.217 óbitos atribuíveis ao calor.
Idosos e mulheres foram as principais vítimas
Quanto ao perfil das vítimas fatais neste último mês, 1.208 eram mulheres e 817, homens. A maioria, 1.944, tinha mais de 65 anos e, entre elas, 1.249 tinham mais de 85 anos.
Por comunidades autônomas, estima-se que a Catalunha tenha registrado o maior número de mortes (544) associadas ao calor, seguida pela Andaluzia, com 262, Comunidade Valenciana (235), País Basco (140), Castela e Leão (130) e Galícia (129).
Em seguida, vêm a Comunidade de Madri (121), Aragão (109), Castela-La Mancha (84), Navarra (73), Extremadura (50), Cantábria (50), Múrcia (35), Astúrias (33), La Rioja (15), Ilhas Canárias (9), Ceuta (3) e Melilha (3). Nas Ilhas Baleares, o sistema não estima óbitos por essa causa.
Mais de 3 mil mortes já foram registradas em 2026
Desde que o Plano Calor 2026 foi ativado e o MoMo foi colocado em funcionamento, estima-se que 3.158 pessoas tenham falecido por causas relacionadas às altas temperaturas. Aos 2 026 estimados durante julho, devem-se somar os 101 de maio, contabilizados a partir do dia 22, e os 1.031 de junho.
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