Irã diz considerar ameaças dos EUA e Israel 'reais e credíveis' e promete resposta

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A publicação ocorre após o presidente norte-americano, Donald Trump, recuar de ataques anunciados contra a infraestrutura energética iraniana

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O Irã considera "reais e credíveis" as recentes ameaças dos Estados Unidos e de Israel de iniciar novos ataques a Teerã, apesar de avaliá-las também como parte de operações de guerra "psicológica e cognitiva", segundo o brigadeiro-general Majid Ebn-e-Reza, em mensagem publicada neste domingo, 2, nas redes sociais.

"Não seremos pegos de surpresa, nem permaneceremos passivos", declarou o militar, acrescentando que o Irã utiliza cada ameaça para ampliar a prontidão, fortalecer a dissuasão e aprimorar suas capacidades de defesa.

A publicação ocorre após o presidente norte-americano, Donald Trump, recuar de ataques anunciados contra a infraestrutura energética iraniana, a pedido do Irã e países do Oriente Médio para fechar um acordo.

As autoridades iranianas já têm advertido que qualquer nova agressão dos EUA ou de Israel seria respondida com uma retaliação. No sábado, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, disse ao chanceler saudita, Faisal bin Farhan, que Teerã "continua preparada" para defender a sua soberania, integridade territorial e segurança nacional, de acordo com a agência iraniana Irna.

"Qualquer ação hostil por parte dos EUA ou de Israel, ou a participação ou cooperação de países da região em tais ações, receberá uma resposta decisiva e proporcional das poderosas forças armadas do Irã", afirmou Araghchi.



