fechar
Mundo | Notícia

Irã diz considerar ameaças dos EUA e Israel 'reais e credíveis' e promete resposta

A publicação ocorre após o presidente norte-americano, Donald Trump, recuar de ataques anunciados contra a infraestrutura energética iraniana

Por Estadão Conteúdo Publicado em 02/08/2026 às 17:38
As autoridades iranianas j&aacute; t&ecirc;m advertido que qualquer nova agress&atilde;o dos EUA ou de Israel seria respondida com uma retalia&ccedil;&atilde;o.
As autoridades iranianas já têm advertido que qualquer nova agressão dos EUA ou de Israel seria respondida com uma retaliação. - Pexels

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Irã considera "reais e credíveis" as recentes ameaças dos Estados Unidos e de Israel de iniciar novos ataques a Teerã, apesar de avaliá-las também como parte de operações de guerra "psicológica e cognitiva", segundo o brigadeiro-general Majid Ebn-e-Reza, em mensagem publicada neste domingo, 2, nas redes sociais.

"Não seremos pegos de surpresa, nem permaneceremos passivos", declarou o militar, acrescentando que o Irã utiliza cada ameaça para ampliar a prontidão, fortalecer a dissuasão e aprimorar suas capacidades de defesa.

A publicação ocorre após o presidente norte-americano, Donald Trump, recuar de ataques anunciados contra a infraestrutura energética iraniana, a pedido do Irã e países do Oriente Médio para fechar um acordo.

Leia Também

As autoridades iranianas já têm advertido que qualquer nova agressão dos EUA ou de Israel seria respondida com uma retaliação. No sábado, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, disse ao chanceler saudita, Faisal bin Farhan, que Teerã "continua preparada" para defender a sua soberania, integridade territorial e segurança nacional, de acordo com a agência iraniana Irna.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

"Qualquer ação hostil por parte dos EUA ou de Israel, ou a participação ou cooperação de países da região em tais ações, receberá uma resposta decisiva e proporcional das poderosas forças armadas do Irã", afirmou Araghchi.

 

Leia também

Em meio a tarifas dos EUA, ministro da Indústria vai à Índia em busca de novos mercados
EMBARQUE

Em meio a tarifas dos EUA, ministro da Indústria vai à Índia em busca de novos mercados
Homem é morto e quatro pessoas são baleadas durante partida de futsal em Ribeirão
VIOLÊNCIA

Homem é morto e quatro pessoas são baleadas durante partida de futsal em Ribeirão

Compartilhe

Tags

Imagem de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

estadaoconteudo@estadao.com

O Estadão Conteúdo é uma agência de notícias que pertence ao grupo O Estado de S. Paulo, fornecendo notícias, análises, colunas, cotações, entre outros conteúdos para veículos de imprensa de todo o Brasil.