Trump lança seu serviço de acesso antecipado às suas mensagens por 100 mil dólares por mês

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Senadores democratas pediram à SEC para que investigue se o presidente estaria envolvido em um crime de abuso de informação privilegiada

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O serviço de acesso antecipado às mensagens do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em sua plataforma Truth Social, entrou em operação neste sábado, 1, com uma taxa inicial de 100 mil dólares por mês, em meio a pedidos de senadores democratas à SEC para que investigue se o presidente estaria envolvido em um crime de abuso de informação privilegiada.

O novo serviço lançado por Trump por meio de sua empresa Trump Media & Technology Group Corp. (TMTG), o Trump API, oferece aos usuários acesso antecipado às mensagens do presidente em sua plataforma. Em seu comunicado, a empresa se refere especificamente às postagens que "mais abalam os mercados", razão pela qual senadores democratas como Elizabeth Warren temem que se trate de uma tentativa dissimulada de manipulação.

A família Trump é a principal acionista da Trump Media, empresa que opera o Truth Social.

Em sua carta ao presidente da SEC, a senadora Warren pede a Paul Atkins que inicie uma investigação diante do que parece ser "um abuso escandaloso do cargo de presidente para benefício pessoal, que prejudica os investidores comuns e a integridade de nossos mercados, ao mesmo tempo em que enriquece Wall Street".

A SEC ainda não se pronunciou sobre o assunto.

*Europa Press