Milhares de pessoas continuam voltando para o Marrocos, enquanto agora apenas pequenos grupos tentam entrar em Ceuta a nado

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Muitos militares que atuam em Ceuta falam árabe e, ao longo do dia, acompanharam até a fronteira as pessoas que precisavam retornar ao Marrocos

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Milhares de pessoas continuam cruzando, nesta tarde de sexta-feira, 31, a fronteira de El Tarajal, em Ceuta, em direção ao Marrocos, enquanto apenas pequenos grupos tentam chegar à Cidade Autônoma a nado, conforme constatou a Europa Press. O fluxo de saídas é muito maior do que o de entradas, e aqueles que deixam Ceuta o fazem exaustos, após vagarem o dia inteiro por uma cidade em que praticamente todos os estabelecimentos comerciais permaneceram fechados.

Até as 20h30, e conforme constatado por esta agência, aqueles que tentavam chegar à costa de Ceuta se depararam com cerca de 30 militares do Exército que guardavam a praia de El Tarajal. Além disso, nas imediações da praia há ambulâncias disponibilizadas para atender pessoas feridas ou aquelas que apresentaram sintomas de afogamento após nadarem vindas do país vizinho.

Alguns, especialmente os mais jovens, conseguiram contornar os militares com o objetivo de chegar ao centro da cidade. No entanto, os agentes reconhecem à Europa Press que é uma questão de tempo até que essas pessoas se cansem de permanecer na cidade e, assim como o restante dos que chegaram nas últimas 24 horas, decidam retornar ao Marrocos.

Além disso, o baixo número de pessoas que tentaram chegar a Ceuta a nado fez com que, por volta das 20h30, os militares mobilizados deixassem a praia. Muitos dos militares que atuam na cidade falam árabe e, ao longo do dia, acompanharam até a fronteira as pessoas que precisavam retornar ao Marrocos, em um clima de cooperação e colaboração.

De acordo com a última atualização do Governo, às 18h, o número de imigrantes que retornaram ao Marrocos a partir de Ceuta havia aumentado para 48.300. O ministro das Relações Exteriores, Cooperação e União Europeia, José Manuel Albares, também garantiu, por meio de uma mensagem na rede social X, que "praticamente todos" os imigrantes já "retornaram ao Marrocos".